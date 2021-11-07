國外論壇《Reddit》用戶「SlicedUpBeef」拍攝的一張神秘照片，日前在網路上瘋傳，而這要追溯到5年前，當時SlicedUpBeef與友人前往加拿大安大略省登達士峰（Dundas Peak），沒想到事後卻赫然發現其中一張照片捕捉到詭異畫面，近乎垂直的陡峭山壁竟然浮出一個人影，不久就傳出一名女性登山客在同一片山區失蹤，眾人比對相關特徵，發現與照片中的人影十分相似。

SlicedUpBeef指出，照片中除了她朋友的表弟之外，遠方的峭壁上出現一名站姿不自然且異常消瘦的人影，照片曝光後網友全嚇壞了，就連照片中的男子也解釋，「詭異人影的所在之處根本沒有路徑可以抵達」。然而最讓眾人感到毛骨悚然的是，有網友引述當地相關局處的數據指出，登達士峰那段時間失蹤的人數急遽上升，且多數人未被尋獲。

事後SlicedUpBeef決定和友人再次造訪登達士峰一探究竟，不過當他們在現場拍照時，意外發現一串鑰匙掛在樹枝上，取下後確認是一輛現代（Hyundai）Elektra系列汽車。沒想到當他們回到停車場後，果真發現那輛汽車，但車體看起來非常髒，似乎已經停在原地一段時間，最後他們將鑰匙放在車頂上便驅車離開。

然而一週後，新聞報導卻指出一名女性登山客在同一片山區失蹤，該名女性為高個子，且身穿淺灰色上衣及緊身褲，與SlicedUpBeef拍攝到的詭異人影極度相似。不過也有網友認為，照片中的「鬼影」可能是融冰、岩石表面陰影造成的錯覺，甚至也可能是真人。