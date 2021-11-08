另一位居住在「長春宮」的女人，拜電視劇之賜，在今天就算不研究歷史的人，都知道孝賢皇后—富察氏的存在！這位皇后在十五歲時就應雍正皇帝之聘，嫁給了乾隆。她的祖父和父親都是很大的官，尤其她伯父馬齊，是雍正時期四大總理事物大臣之一，可謂家勢顯赫。她和乾隆二十二年的婚姻關係中，富察氏對弘曆照顧得無微不至，例如：有一次乾隆得到「癤腫」，孝賢皇后悉心照料了百日，電視劇中也有演到這段歷史，後來被女主角罵好了。既然提到孝賢和劇中的女主角，不仿回憶一下我們在「延禧宮」提到的，嘉慶皇帝的生母—魏佳氏，她的出身確實和劇中所提到的一樣，入宮時的身分卑微，也和富察氏相處過一段時間，深受皇后的照顧……等等，這種和史跡貼合的功力，不得不說編劇大人太厲害了。

孝賢皇后-富察氏(攝於古北之光溫泉酒店)。(圖/《故宮應該這麼逛》時報出版)

事實上孝賢皇后真不愧「孝賢」兩個字，在「孝」的方面，皇后時常替老公承歡婆婆—孝聖太后（甄嬛）膝下，乾隆的生母也非常喜愛這個媳婦，每次跟她在一起的時候都充滿了歡笑。在「賢」的方面……她不只照顧魏佳氏，而是對後宮的女人都同樣的照顧，將整個後宮氣氛，弄得好像放大版的手帕交似得……這麼一位廣受眾人歡迎的女主子，是像劇中所述：因為難承喪子之痛、和丈夫的背叛而自裁嗎？這就是編劇自己編的了，事實上皇后的死因是一段說不清的歷史之謎。

長春宮中央明間。(圖/《故宮應該這麼逛》時報出版)

那是乾隆十三年（西元1748年）富察氏跟隨皇帝東巡之後；乘船返回京城的路上，在山東德州的地界時，富察氏突然死在河中，年僅三十七歲。堂堂大清國的皇后怎麼突然死在河中呢？正史中沒有交待，民間倒是傳說：乾隆在御舟上召來了大批的歌姬，正在酒酣耳熱之際，富察氏突然跑來跪在面前勸諫，乾隆在眾美女前惱羞成怒，將皇后推入了河中……事後這些歌姬還跟人說：「什麼九五之尊的天子？還不是跟普通男人一樣會爭風吃醋……」

另一個說法是乾隆與「孝賢皇后」的弟弟、一品大臣傅恆的妻子有私情，這種違背禮儀的事，令富察氏非常憤恨，時常和乾隆發生衝突。那一天在船上富察氏又為了這件事和弘曆起了嚴重衝突，乾隆皇帝大怒之下，失去了理智，逼迫皇后跳進河中。這些傳說是真的嗎？我們可以從正史記載上看出蛛絲馬跡嗎？可惜正史中只簡單寫著：「……船行至山東德州的地界時，帝痛失皇后。」是突然暴死、還是失足落水？都沒有交待。堂堂大清國的皇后死因，就這樣不明不白地載入史冊。

正史倒是對乾隆皇帝，在富察氏去世之後的表現，記錄的很清楚。事件發生後，乾隆立刻兼程返京，為自己從小扶持到大的愛人，穿了十二天的孝服。在這段時間中寫了一篇感人肺腑的《述悲賦》，文中大讚「孝賢皇后」的淑德，稱她是「古今賢后」！皇后喪禮期間，梓宮就停放在她生前的寢宮「長春宮」，而且旨令：長春宮要長期保存孝賢皇后的一切事物、將她的東珠禮冠、朝珠等等也供奉在此，等待嗣皇帝（下一任皇帝）即位後，讓繼任皇后使用。三十六年後弘曆還寫詩稱富察氏為「老伴」，雖然之後又有三位皇后。

長春宮區。 (圖/《故宮應該這麼逛》時報出版)

「長春宮」自從孝賢皇后之後，一直被乾隆當做老伴的紀念館，直到嘉慶朝開始，才再有人入內居住。咸豐改造這裡之後，雖然自己沒享用到，但在同治時期還是發揮了作用。那時小皇帝居住在「養心殿」，慈安和慈禧住在「長春宮區」，到「養心殿」去「垂簾聽政」或者就近照顧倒也便利，直到同治親政後，兩宮太后才離開「長春宮區」，各自搬到其他地方。現在「長春宮」前所看到的銅鶴、銅龜的擺設，這種超規格的裝飾，就是無言地訴說這裡曾經有過不凡的過往。

長春宮-紅樓夢壁畫。(圖/《故宮應該這麼逛》時報出版)

(本文摘自《故宮應該這麼逛》/時報出版)

【內容簡介】古時人們望向宮外，渴求牆外的自由，現在人們走向宮內，觀看過往的繁榮。

史上最全面的故宮路線規劃！讓你一次就逛夠！

本書將帶你一探究竟，故宮建築的用途與歷史，

以及古人在故宮生活的精彩趣事！

「能夠和康熙、乾隆這些人，在相同的空間、不同的時間交會……我也在天子所站過的地方，用同一個視角在看這個美麗的宮殿……」

西元2020年12月，北京故宮為迎新建成600週年，大幅開放參觀面積。從僅有30％的中軸線開始到今天為止，已逐步開放到85％。許多從未有過觀光客踏入的地方，如今可以走入歷史當中，和皇帝后妃們，在相同的地方、不同的時間交會。

但一般行程，在遊覽故宮二個半小時的時間中，大家往往共同會產生一個想法：「鼎鼎大名的紫禁城，就這樣喔……？」市面上關於紫禁城的書籍，雖然不少，但有趣的故事卻是付之闕如。

一位故宮導遊，因為過於熱愛歷史，愛上了故宮。

他探尋這歷史久遠建築的故事，從正史、野史、紀錄到照片等等，歷經數年，將蒐集來的眾多故事，配合超詳細地圖撰寫成書。

你知道……皇帝上班的地方不是金鑾殿嗎？

內閣是怎麼運作的？

故宮內各地方、各個宮殿有什麼故事嗎？

因為《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》而大紅的延禧宮到底長什麼樣子？

故宮九座門的歷史與用途居然是這樣！

故宮四大花園都不一樣！皇帝、嬪妃都愛去的御花園只有這麼大！？

什麼！古裝劇裡的宮廷劇情居然與歷史記載不一樣！？

神祕的雨花閣、消失的建福宮……

本書一起帶你走透透。

跟著導遊逛故宮，為你一一揭開故宮建築與歷史的神祕面紗！

本書經過數年累積各方資料，整理出故宮內有趣的景物，拋棄沉重的文化包袱，以輕快有趣的口吻介紹北京故宮參觀地的故事，或者鮮為人知的歷史典故，並配合大量的圖片，無論是閱讀神遊，或自助遊覽，都是最佳的夥伴！

作者用輕鬆的口吻娓娓道來故宮的故事，讓歷史不再乏味，而是充滿驚喜。跟隨著書中所描述的路線，帶我們了解故宮內部的建築、文物的用途以及它們歷史。

以「在這個房間內，曾經發生的事」作為出發點，收集了故宮明清兩朝500年間，在某地曾經有過的人情世故。然而，多數的文物消失在時光當中，結束了它們的歷史任務，曾經的驚心動魄，都留在了過去的時光裡。

但也因此，所流傳下來的更備受期待。

【作者簡介】吳駿聲

經歷：資深領隊

《木乃伊傳奇》、《圖坦卡門──黃金寶藏》策展顧問

「旅讀中國」專欄作家

復興電台《兩岸大看板-大故宮》主講人

康軒文教特約講師

著有：《法老王傳奇》、《帶這本書去聖地》