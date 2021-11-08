慈禧一生酷愛戲劇，每個月固定看二場，重要節日的話，可能連續看幾天。她曾經讓「寧壽宮」的太監們，組成專門的戲班子，稱為「普天同慶」又稱「本家班」，來滿足自己的欲望，也時常令「名角兒」進宮來唱。有記載說光緒二十年，慈禧六十歲生日這天，從「頤和園」回京的路程中，在道路兩旁光搭臨時戲台就有二十二座，然後在「暢音閣」連續上演幾天大戲，每次表演六、七個小時……這次大壽裡只是用在戲劇方面，就高達五十萬兩白銀（這時黃海上的艦隊，如果能用這筆錢，換裝射速炮多好）。

樂壽堂

「養性殿」的北方是「樂壽堂」。這座宮殿在故宮的知名度不是很高，但卻是我們所接觸的殿宇中最豪奢的。它的內部用了減柱的方式，使得空間非常開闊，而且堂中的任何小地方，無不精雕細琢的裝飾，越是留心堂中的細節，越是感嘆堂中的豪奢！例如：一進堂中，眾人的目光首先會被堂中陳設的巨大玉石所吸引，而忽略北、東、西三個方向、上下兩層的「隔扇門」。仔細看這些扇門不但是昂貴的木材所製，而且中央的「仔邊」都是雙面繡的花卉或文字，然後它的周圍上下都用貴重的「掐絲景泰藍」所形成的各種壽字來裝飾。再例如：二樓的一圈欄杆，要細心才會發現，居然都是用玉來鑲嵌、這些小物件總數在數千左右，價值絕對破億！更別提它的「藻井」，每一塊都是精雕細琢的花卉！

這麼富麗堂皇的地方，在裡面生活最久的是慈禧老佛爺，堂中的「西暖閣」就是她晚年居住的地方。當時這位權勢薰天的老太太一天到晚在屋中幹什麼啊？其實她如果沒什麼重要活動的話，大部分時間在房間內從事美容保養的工作……

每天大約晚上八點左右，老太太在臉上擦上蛋清之後就上床休息了，醒來之後……首先喝碗熬了七八個小時的銀耳或者燕窩，然後熱敷自己的雙手和臉部，接著梳頭、化妝，抽根煙休息一下後，再來碗牛奶或人奶潤潤喉……這些人奶的來源，是由十五至二十歲純正的旗人女性提供，這些奶媽必須貌美、生過三胎男性，經過檢查這些小孩都沒有疾病的人，才能入選為慈禧提供奶水。這些美麗的奶媽有四十個稱為「坐秀奶口」，另外有八十個是備用，稱為「點卯奶口」。

喝完之後，慈禧才開始接見皇帝、嬪妃、大臣等的請安，然後就到了看奏摺的時間了……無論慈禧怎樣的權勢薰天，她還是不能在奏章上用文字批示，所以只能用指甲在奏章上做各種記號，軍機大臣一見到或直或橫或彎曲的指痕，就明白老佛爺的意思，奉「旨」做事去了。結束公務之後，是慈禧的休閒時光，她會去散步運動一下，然後習作書畫、抽煙、喝茶等等，之後洗澡、泡指甲、洗腳，就準備就寢結束一天的時間。

慈禧是個愛乾淨的，所以洗澡洗得很勤，夏天時每天洗一次，冬天時因為氣候寒冷，則是二天或三天洗一次。每次慈禧洗澡的時間不定，下午大約三點左右，在第二次的正餐「午膳」後的二小時內左右……伺候洗澡的宮女有專門的四名，在工作前本身就已經洗過澡，換過一套全新的衣服。然後用香皂塗在一百條毛巾上面，幫太后擦身子（毛巾在一次擦完後隨即扔掉）。最後灑香水，春秋冬三季用玫瑰花露，夏天用冬花露。如此就洗完一次澡了，準備就寢。

(本文摘自《故宮應該這麼逛》/時報出版)

【內容簡介】古時人們望向宮外，渴求牆外的自由，現在人們走向宮內，觀看過往的繁榮。

史上最全面的故宮路線規劃！讓你一次就逛夠！

本書將帶你一探究竟，故宮建築的用途與歷史，

以及古人在故宮生活的精彩趣事！

「能夠和康熙、乾隆這些人，在相同的空間、不同的時間交會……我也在天子所站過的地方，用同一個視角在看這個美麗的宮殿……」

西元2020年12月，北京故宮為迎新建成600週年，大幅開放參觀面積。從僅有30％的中軸線開始到今天為止，已逐步開放到85％。許多從未有過觀光客踏入的地方，如今可以走入歷史當中，和皇帝后妃們，在相同的地方、不同的時間交會。

但一般行程，在遊覽故宮二個半小時的時間中，大家往往共同會產生一個想法：「鼎鼎大名的紫禁城，就這樣喔……？」市面上關於紫禁城的書籍，雖然不少，但有趣的故事卻是付之闕如。

一位故宮導遊，因為過於熱愛歷史，愛上了故宮。

他探尋這歷史久遠建築的故事，從正史、野史、紀錄到照片等等，歷經數年，將蒐集來的眾多故事，配合超詳細地圖撰寫成書。

你知道……皇帝上班的地方不是金鑾殿嗎？

內閣是怎麼運作的？

故宮內各地方、各個宮殿有什麼故事嗎？

因為《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》而大紅的延禧宮到底長什麼樣子？

故宮九座門的歷史與用途居然是這樣！

故宮四大花園都不一樣！皇帝、嬪妃都愛去的御花園只有這麼大！？

什麼！古裝劇裡的宮廷劇情居然與歷史記載不一樣！？

神祕的雨花閣、消失的建福宮……

本書一起帶你走透透。

跟著導遊逛故宮，為你一一揭開故宮建築與歷史的神祕面紗！

本書經過數年累積各方資料，整理出故宮內有趣的景物，拋棄沉重的文化包袱，以輕快有趣的口吻介紹北京故宮參觀地的故事，或者鮮為人知的歷史典故，並配合大量的圖片，無論是閱讀神遊，或自助遊覽，都是最佳的夥伴！

作者用輕鬆的口吻娓娓道來故宮的故事，讓歷史不再乏味，而是充滿驚喜。跟隨著書中所描述的路線，帶我們了解故宮內部的建築、文物的用途以及它們歷史。

以「在這個房間內，曾經發生的事」作為出發點，收集了故宮明清兩朝500年間，在某地曾經有過的人情世故。然而，多數的文物消失在時光當中，結束了它們的歷史任務，曾經的驚心動魄，都留在了過去的時光裡。

但也因此，所流傳下來的更備受期待。

【作者簡介】吳駿聲

經歷：資深領隊

《木乃伊傳奇》、《圖坦卡門──黃金寶藏》策展顧問

「旅讀中國」專欄作家

復興電台《兩岸大看板-大故宮》主講人

康軒文教特約講師

著有：《法老王傳奇》、《帶這本書去聖地》