跨物種的友誼真的存在！南非一名野生動物攝影導遊在自然保護區中，目擊到一隻小鳥趴在犀牛角上、瞇著眼睛休息，看起來十分愜意，他見狀立刻拍下這罕見又可愛的畫面，PO上網後引發熱議，不少人都被這溫馨的一幕給融化了。

根據《The Dodo》報導，拍攝當天阿里（Zaheer Ali）帶團前往大克魯格地區的馬拉馬拉野生動物保護區（Mala Mala Game Reserve），準備要到獅子出沒的地方拍攝，未料途中一行人遇見一隻孤獨的犀牛，於是在遠處停下車靜靜觀察，阿里仔細一看才發現，居然有一隻紅嘴牛椋鳥（Red-Billed Oxpecker）停在犀牛角上，「我看見這隻小鳥在犀牛角上磨牠的喙，這是我從未見過的景象」。

於是阿里舉起手機，等待絕佳的時機準備拍攝，沒想到下一秒這隻紅嘴牛椋鳥就整個趴在犀牛角上，還瞇起眼睛休息，看起來非常愜意，阿里也拍下這個可愛又溫馨的畫面，並PO到Instagram上，寫道：「有時你需要的只是一個擁抱」，照片很快就吸引許多網友關注，大家都對這難得一見的景象感到十分驚喜。

紅嘴牛椋鳥在史瓦希利語的名字是「Askari wa kifaru」，直接翻譯成中文就是「犀牛的守衛」，和犀牛有著互利共生的關係，人們經常可以看到牠們在犀牛的背部或頭上「搭便車」，因為這種鳥類以蜱蟲為食，可以幫忙吃掉犀牛身上的寄生蟲，犀牛也能為牠們提供休息的地方。

此外《當代生物學》的科學家研究還指出，由於犀牛的視力不佳，所以每當有危險靠近，紅嘴牛椋鳥都會發出叫聲提醒，以保護犀牛的安全，像是牠們看到人類靠近，就會發出尖銳的警告聲，讓犀牛時刻保持警惕。