土耳其考古團隊近日在一座古代劇場遺址中，發現一座專門提供給演員使用的廁所，由於當時人們習慣在上廁所同時進行社交活動，所以考古人員推測，演員們在使用專廁時，也會並排坐在一起，並和身邊的人寒暄、聊天。

Archaeological digs reveal toilet used by theater artists in Turkey’s ancient city of Smyrna in Izmirhttps://t.co/whIeySK12r — DAILY SABAH (@DailySabah) November 4 2021

綜合外媒報導，這座古代劇場遺址位在土耳其的第三大城市伊茲密爾（Izmir），裡面可以容納約2萬人，據考古人員推測，劇場應該建於公元前2世紀的羅馬共和國時代，並且一直被使用到公元5世紀。近日考古團隊又在後台的禁區，發現一座演員專用的廁所，它是在劇場建立400年後、翻新之時所增設的，這也是第一次在地中海地區的劇院建築發現同類型的設施。

考古團隊負責人厄索伊（Akın Ersoy）透露，這座演員專廁呈現U型設計，可供最多13人同時使用，馬桶的高度大約40公分，旁邊還有一個8到10公分深的U型水槽，用來盛裝乾淨的水，以便沖洗。由於當時安納托力亞地區的廁所，大多都具有「社交功能」，因此考古人員也相信，劇場的演員們也會並排如廁，順道和身邊的人寒暄、聊天。

除此之外，劇場外面還有一座大型公廁，提供給一般的觀眾使用。伊茲密爾舊稱士麥那（Smyrna），是地中海地區其中一座古城，當地有許多保存良好的歷史景觀，包含大教堂、歷史壁畫等，因此一直以來吸引許多觀光客到當地旅遊。