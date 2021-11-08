2隻白頭海鵰近日在美國街頭扭打，路人見狀嚇一大跳，連忙報警求助，員警透露自己也是第一次遇到這種事情，不過還是按照過去曾看過的影片，將毛巾蓋在牠們身上，成功化解這起「鬥毆糾紛」。

綜合外媒報導，這起「老鷹互毆」事件發生在明尼蘇達州普利茅斯（Plymouth），當地警察局於本月3日下午接獲民眾通報，表示有2隻白頭海鵰（又稱白頭鷹）在路中央糾纏在一起，於是立刻派員前往現場處理，從警方的隨身攝影機畫面中可以看見，這2隻白頭海鵰用爪子緊緊抓著對方，還不時揮動翅膀，從路中央到路旁的草坪都是牠們的戰場，但雙方始終僵持不下、分不出勝負。

員警馬丁森（Mitch Martinson）指出，這2隻白頭海鵰疑似因為領地問題而打架，但他過去從來沒有處理過「老鷹互毆」的案件，「我從未這麼靠近過老鷹，牠們的爪子比我想像得還要大很多，如果冒昧靠近很可能會受傷」。

於是馬丁森先試圖讓自己冷靜下來，並確認這2隻白頭海鵰都沒有因為打架受傷，接著回憶起自己看過的《動物星球》頻道，「如果讓牠們失明，或是在牠們頭上蓋些什麼東西，就可以讓牠們冷靜」，最終他向附近居民借了一條毛巾，蓋在2隻白頭海鵰身上，一段時間後，牠們便感到精疲力盡，鬆開了爪子，各自飛離現場。

這個難得的經驗讓馬丁森印象深刻，接受採訪時他興奮地表示：「這絕對是我接過最令人難忘的報案電話，可能是我職業生涯、甚至是這輩子中唯一的一次機會，可以親眼目睹2隻老鷹打架」。