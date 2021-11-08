古代各朝帝王為了鞏固勢力，和其他國家進行政治聯姻並不罕見，但由於當時交通不方便，遠嫁他鄉的公主往往要花上幾個月，甚至幾年的時間才會抵達。元朝的闊闊真公主在元世祖忽必烈的指示下，遠嫁伊兒汗國，然而等她歷經2年抵達後，卻發現原本要和自己結婚的君主早就過世了。

根據《搜狐網》報導，《元史》、《馬可波羅遊記》記載，伊兒汗國（現中亞南部至西亞一帶）君主阿魯渾最心愛的妻子忽勒塔黑哈敦（卜魯罕氏）過世時，遺言堅持要「同族」的女子來繼承后位，為了完成妻子的要求，阿魯渾派使者前往元朝，和元世祖討論和親一事，考量到國家的安定，元世祖答應了阿魯渾的要求，並從卜魯罕氏女子中，挑選闊闊真公主遠嫁伊兒汗國。

於是闊闊真公主在馬可波羅以及伊兒汗國使者兀魯、阿卜失哈等人的護送下，於1291年由泉州出發，一行人搭船航經爪哇、印度洋，路程既遙遠又艱辛，總共花費2年2個月的時間才終於抵達伊兒汗國，沒想到千辛萬苦來到這裡，原本要和闊闊真公主結婚的阿魯渾，早就因為年紀太大而過世，讓公主進退兩難，感到相當無助。

後來阿魯汗的弟弟海合都繼任王位，並在1293年將她送到阿八哈耳，與阿魯渾的長子合贊成婚，不過闊闊真公主在婚後1年就過世，享年20歲。1295年合贊發動戰爭，成功推翻海合都奪取王位，闊闊真公主也在陰錯陽差之下，成為伊兒汗國的王妃。