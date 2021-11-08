過去台灣民眾出國首選日本，無奈碰到新冠疫情肆虐，旅遊觀光產業遭受打擊，日本知名記者矢板明夫今（8日）特別在臉書發文談及台日差異，直言台灣人有一特性在日本人身上找不到，讓住在台灣的他覺得奇怪又有趣。

矢板明夫指出，台灣人愛出國旅遊，尤其是日本，2019年疫情尚未爆發之前，就有500萬人次赴日旅遊，反觀日本來台人數只有200萬人。有次他寫好稿子後，東京的編輯還打電話說他數字寫反了，「因為光看數字會認為這是常識，怎麼可能台灣這麼小的地方，有500萬人去日本？」他認為，消費能力和消費抑鬱是台灣社會今後經濟和內需往上衝的一個很大的力量。

矢板明夫接著提到，台灣的經濟充滿活力，和日本完全不一樣，即便經濟構造相似，但台灣消費能力很強。他舉例，今年5月疫情爆發時，獅子會的足跡都跟總統的日程差不多，到各地出席各種飯局，身旁也都是同齡的人，而在日本這個年齡層的人都處於退休階段，幾乎足不出戶，顯示出「台灣各個年齡層的消費支撐力強」。

還有一個現象讓矢板明夫嘖嘖稱奇，那就是即便疫情期間，大家無法出國，但是台灣人依舊熱愛旅遊，儘管只是離家相隔不遠的縣市也願意花錢住一晚，「這種消費能力和意欲，是日本人找不到的」。

另外，矢板明夫也提及，台灣人吃飯時的3大話題就是政治、股票、旅遊，「台灣的朋友掙到的錢全想花掉，不是投資、就是想出去玩」。反觀日本，通膨在選舉中是個「褒義詞」，大家都希望趕緊通膨，無論是執政黨或是在野黨，想盡了各種政策要刺激消費，但民眾就是不花錢。

矢板明夫最後又加碼分享，提到日本疫情爆發之初，政府向每個人發放10萬日圓（新台幣約24510元），若夫妻2人加上6、7個小孩，一下子就能領到將近100萬日圓（新台幣約245109元），但多數家庭基本上都將錢存起來，從上述種種觀察發現，「台日民眾對消費的認知習慣，有很大的不同」。