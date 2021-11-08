台灣說大不大，說小不小，然而每個縣市都有獨特的風土民情，相較於台北人走路快、喜歡簡稱地標，日前就有網友好奇，該如何分辨台中人？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「在外地一秒認出台中人？」為題，PO文指出，不少台中人會北漂追夢，但畢竟從小在台中土生土長，難免會有專屬於當地人獨特的生活習慣或用語，讓他不禁好奇，如果在外縣市，要如何分辨對方是不是台中人呢？

貼文一出隨即掀起熱議，不少台中人一面倒狂喊「尬賽」2個字，意思是上大號，「尬賽！從來沒聽過有人這樣講」、「我也會講尬賽，就只有台中在講」、「尬賽是出了台中才知道其他人不這樣講」、「真的假的啦，其它縣市不講尬賽嗎？」、「尬賽是真的」、「大一聽到台中室友講尬賽，整個黑人問號」。

另外也有人分享其它辨識秘訣，「台中腔，ㄏㄧㄡ」、「台中腔很明顯」、「看他吃飯有沒有加東泉辣椒醬」、「拿水煎包和辣椒醬給他」、「拿幾個品牌辣椒醬的圖片給他，問他平常都用哪個」。