現代男女結婚大多將戒指當作定情之物，事實上，在古代封建社會，戒指並不代表愛情，而是一種「禁戒」、「約束」的標誌，是女子為了禁止房事才會佩戴在手上，作為信號使用。

根據《搜狐網》報導，古代封建社會，皇帝擁有至高無上的權力，如果哪天皇帝心血來潮，想和妃子交歡，妃子又怎麼能拒絕呢，尤其是後宮那些爭寵的妃子，最期待的莫過於皇上的寵幸。只是妃子們每個月總會經歷一次生理期，要是遇到皇上臨幸，偏偏月經來攪局，那可怎麼辦？

要知道，古代十分迷信，出血被視為有禍事降臨、不吉利，因此妃子在被皇帝臨幸的過程中最忌諱的就是出血，為了避免自己大禍臨頭，妃子們會想方設法向皇帝提示自己正逢生理期。漢朝時，後宮妃子會提前將金戒指戴在手指上，表示「經戒之」，一旦皇帝看到這個信號，就會識相的打退堂鼓。

五代十國時，有些妃子會掛上大紅燈籠，有些則會在手臂上繫紅繩手鍊。一直到明朝才有專門負責「皇帝交媾之事」的敬事房出現，這裡面最高的負責人被稱之為敬事房太監。

而每一位妃子在敬事房都會有自己的牌子，等皇上用過晚膳後，敬事房太監就會拿著妃子們的牌子讓皇上「翻牌」，當然遞上去的這些牌子裡，會先將適逢生理期的妃子給排除，如此一來就能避免掉妃子來生理期的尷尬情況了。