英國一名11歲女童從小就只吃雞塊，其他食物一律不碰，極端的挑食行為讓媽媽非常頭痛，就算帶女兒去看醫生，狀況也沒有好轉，直到近日女童才被診斷出來患有「迴避／限制性食物攝入障礙（ARFID）」，會對某些食物產生恐懼，進而引發抗拒，並不是普通的挑食。

Girl 11 who's lived off chicken nuggets since she was 18-months-old can finally tuck into fruit and a roast dinnerhttps://t.co/fdcz71u19u — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 8 2021

根據《每日郵報》報導，11歲的潔西卡（Jessica Thompson）在脫離嬰兒副食品以後，對於食物的興趣便戛然而止，從此以後只吃雞塊，頂多搭配幾根薯條，她帶去學校的午餐盒除了雞塊以外，往往也只有最普通的白麵包，其他什麼都沒有。

女兒詭異的用餐情況讓媽媽茱莉亞（Julia Cain）非常擔心，她透露家裡已經好多年沒有吃過聖誕大餐，因為潔西卡除了雞塊什麼都不吃，茱莉亞也曾多次帶女兒看醫生，但大家都認為她只是「挑食」，長大一點她就會開始吃其他東西，或者建議可以嘗試「再挑食就沒有東西吃」的方法，等到潔西卡肚子餓就會吃下其他食物，然而她寧願挨餓也不願意進食，讓茱莉亞頭痛不已，「身為父母，我想要的只是看孩子好好吃飯」。

最後茱莉亞找上催眠治療師大衛（David Kilmurry），才終於診斷出原來潔西卡患有「ARFID」，這個疾病的患者會對某些食物的外觀、氣味等產生恐懼，並且因此拒絕嘗試，若是面對新食物或認為不安全的食物，就會開始乾嘔，甚至忍不住嘔吐。

大衛指出，雞塊不能算是正餐，所以第一次見到潔西卡時，她整個人的健康狀況很不好，昏昏欲睡且非常焦慮，所幸經過幾周治療後，如今潔西卡已經可以和家人一起享用烤肉，並吃上完整的一餐，對此茱莉亞十分開心，「潔西卡目前已經嘗試24樣新食物，雖然不是每一種都喜歡，但對她來說已經是很大的進步了」。