加拿大一名女子日前到後院透氣，坐在自家門廊的椅子上，一邊抽菸一邊滑手機，當時發現黑暗中出現一雙眼睛，起初以為是流浪貓，因此不以為意，沒想到對方靠近後，還舔了她一口，女子才發現自己遇到的並非貓咪而是一隻熊，嚇得她當場僵在原地。

VIDEO: Melanie Porter went outside for a smoke at her home in Quesnel Thursday night. A bear then licked her hand. She says she now feels encouraged to quit smoking. 🐻🚭@cbcnewsbc pic.twitter.com/nTcwBPL98V — Dan Burritt (@DanBurritt) November 6 2021

根據《CTV》報導，居住在卑詩省的波特（Melanie Porter）本月4日晚上，走出屋外並坐在後院門廊上抽菸，一邊低頭滑手機，隨後發現附近出現一道黑影，抬頭後在黑暗中，發現了一雙眼睛，「手機的螢幕很亮，我用餘光瞄到一道黑影，以為是流浪貓，牠還舔了我的手，我才發現是一隻熊」。

波特提到，當時她發現自己與熊靠得很近，她根本無法逃開，又擔心亂動可能會被當成獵物，因此試圖保持冷靜，並待在原地不敢動，而熊則是先環顧四周，之後又舔了波特的手，「熊再次舔我，嘴張的更大了，所以我就將手往後縮一下，這舉動似乎嚇到牠了，熊先是往後退，甚至還站了起來」。

波特趁熊站起來的空檔，拿出手機拍下過程，「我擔心沒人相信我說的話，所以我決定錄下一段影片，如果我因此喪命，至少大家知道兇手是誰」，所幸熊當時並沒有攻擊性，之後便自行離開，波特幸運逃過一劫，但她也提醒，「滑手機的同時，應該要注意周遭狀況，幸好這隻熊很友善，我才沒有發生意外，但並不是每次都這麼幸運」。

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