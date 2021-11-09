國外一名男子在論壇reddit表示，6年前他幫女友照顧貓咪，由於貓咪個性頑皮，而且具有攻擊性，惹得男子非常不喜歡牠，之後趁女友返鄉時，他便到動物收容所找了一隻外型相似的貓，將女友的貓掉包，如今事隔6年，兩人已經結婚，但對方仍未發現，也讓他感到非常內疚。

根據《UNILAD》報導，一名男網友@throwawaycatswap在論壇reddit提到，女友6年前養了一隻黑貓，牠非常具有攻擊性，不論看到誰，牠都會伸出爪子抓對方，甚至喜歡到處大小便，一天女友返鄉一周探視親人，便拜託原PO幫忙照顧貓。

原PO提到，他到女友公寓顧貓的第一天，就被抓傷胳膊，他氣得警告貓，「你長得一點也不特別，如果你再抓傷我，我就把你換掉」，但黑貓根本聽不懂，之後再次攻擊原PO，他一氣之下便開車到附近的動物收容所，找到一隻外型與女友愛貓類似的黑貓。

原PO表示，從收容所帶回來的貓很乖，有受過訓練，而且很親人，牠的前主人因年事已高過世，收容所員工告訴他，貓咪可能因為難過，個性變得有些膽小，「我隨即辦好領養手續，並將牠帶回女友的公寓，把原本攻擊性高的貓，送到其他城填的動物收容所，以免被女友發現」。

2年後原PO與女友結婚，兩人如今已結婚4年，而這6年來，女友都未發現貓被掉包，「我老婆完全沒發現，而且非常喜歡這隻貓，經常吹噓愛貓的表現越來越好」，但每當他看到這隻貓時，他心中就會充滿內疚，也強調女友原本的愛貓所處的收容所，至今都沒有安樂死的紀錄，因此不用擔心那隻貓已喪命。

而此文一出，馬上引發討論，不少人指責男網友的行為，紛紛表示「難以接受，如果我是你的妻子，我可能會想跟你離婚，這是欺騙行為」。不過也有人質疑真實性，認為領養動物並不簡單，「要把貓送進收容所，應該也不容易吧！而且貓如果具有攻擊性，牠被放進籠子裡時，應該會不斷掙扎，甚至把男子的手抓傷，難道女友都沒發現嗎？」。

但有人則表示，「領養一隻貓非常容易，只花了我2個小時，而且黑貓幾乎長得都一樣，頂多眼睛顏色略微不同，若想要發現被掉包，其實並不容易」、「不到1個月前，我才領養了一隻貓咪，我們一開始就對彼此很有興趣，隨後我填了2張表單，3天後就完成手續，到收容所僅花15分鐘，就把貓帶回家了」、「我曾經撿到一隻母狗和6隻幼犬，花了不到20分鐘的時間，就把牠們送進收容所了」。