美國一名網友日前目睹一個驚人的畫面，一隻白頭海鵰在湖面揮動翅膀游泳，原先他還以為牠受傷了，沒想到下一秒牠就從水中拉出一條體型巨大的鯉魚，讓網友瞬間看傻了眼，影片在網路上曝光後，也引發眾人熱烈討論。

根據《每日郵報》報導，美國一名網友日前到威斯康辛州海沃德（Hayward）度假，他所居住的小木屋旁邊有一座湖，透過客廳的窗戶就可以看見美麗的風景，沒想到居然讓他看見一隻白頭海鵰在湖中不斷拍動翅膀，似乎是在游泳，起初他以為這隻白頭海鵰受傷了，沒辦法飛起來才會一直待在水面上，未料不久後牠竟從水裡拖出一條重約20磅（約9公斤）的大鯉魚，讓網友瞬間看傻了。

對此網友相當興奮，從影片中也可以聽到他激動的聲音，網友透露，這隻白頭海鵰後來在岸邊享用自己千辛萬苦捕到鯉魚長達2小時，隔天早上又再返回現場把剩下的部分吃完，「這真是讓人驚嘆的畫面！」。

其他網友看到影片後也都驚訝不已，紛紛留言：「我完全不知道原來老鷹會游泳」、「居然讓我看到老鷹是如何優雅地用翅膀游泳」、「牠的泳姿比起牠抓到的魚還要更讓人印象深刻」、「這真的太神奇了，我以前從沒見過這種事！」、「牠揮動翅膀的樣子，就像人類在水中划動手臂一樣」、「嘿！兄弟你再多練習幾次，絕對可以進奧運代表隊！」。

白頭海鵰主要以魚類為食，在獵捕魚類的時候，牠們會從高處俯衝下去，衝到水面時再用爪子把魚從水中拉出，但若是碰到「過重」的魚，白頭海鵰就會被拖進水中，牠們一般會游到安全的地方，但有些會淹死或因為溫度過低而死亡。