生物學家在南非普利登堡灣附近海域，發現多起小魚與大白鯊共遊案例，不僅如此，小魚還會不斷磨蹭鯊魚，鯊魚對此也毫不在意，形成非常特殊的畫面，這種獵物主動尋找並摩擦掠食者的行為，也讓生物學家驚呼不已。

根據《每日郵報》報導，美國邁阿密大學（University of Miami）海洋生物學家，利用水下無人機拍到驚人畫面，世界各地出現多起小魚摩擦鯊魚皮膚的案例，日前他們就在南非普利登堡灣附近海域，拍到鐮鰭波線鰺（Leerfish）與大白鯊共遊的情況，小魚似乎不怕鯊魚，會時不時觸碰鯊魚的身體。

邁阿密大學海洋生物學系主任尼爾（Neil Hammerschlag）提到，鯊魚旁陪游的小魚數量都不固定，有些鯊魚身邊可能會多達100條小魚，「我們認為，鯊魚皮膚上覆蓋小齒狀鱗片『盾鱗』（dermal denticles），它摸起來很粗糙，小魚摩擦鯊魚皮，可能是為了去除寄生蟲或其他皮膚附著物，從而改善彼此的健康狀況」。

羅森斯蒂爾海洋與大氣科學學院（Rosenstiel School）研究員萊西（Lacey Williams）提到，被摩擦的鯊魚種類目前有8種，其中也包括大白鯊，而小魚則多達47種，摩擦時間約幾秒鐘到五分鐘左右，「過去記錄到不少魚類摩擦沙子或岩石的案例，但磨蹭鯊魚是自然界唯一一種獵物主動尋找並碰觸掠食者的行為」。

之前還曾出現8英尺長的鐮狀真鯊摩擦60多英尺鯨鯊的現象，可見鯊魚也會利用其他動物清除身上寄生物，班格爾大學（Bangor University）研究員曾在菲律賓，發現一條長尾鯊在成群的隆頭科魚類（Wrasses）旁游來游去，隆頭科魚類會幫忙去除長尾鯊皮膚上的死皮和寄生蟲，也曾觀察到鯊魚在海底山附近徘徊，推測牠們刻意到此是為了清理身體，「可見海底山非常重要，鯊魚能夠用以維持健康與衛生」。