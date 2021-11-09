美國加州海岸出現殘酷一幕，一隻9公尺小灰鯨原本和媽媽在海中同游，沒想到卻遭到5隻虎鯨團團包圍，雖然小灰鯨和媽媽努力反抗，仍敵不過身手矯健的虎鯨，小灰鯨的舌頭被硬生生扯下，海水瞬間就被染紅，畫面怵目驚心，隨後小灰鯨屍沉大海，而灰鯨媽媽只能無助地看著孩子在面前死去。

根據《鏡報》報導，這段影片是由賞鯨旅行社「蒙特利灣賞鯨團」（Monterey Bay Whale Watch）在2019年4月時拍攝，最近在網路上又引發網友熱議。從畫面中可以看到，一對灰鯨母子在加州海域中優游，未料下秒竟有5隻虎鯨衝刺而來，瞬間將小灰鯨團團包圍，並不斷狠咬攻擊，灰鯨媽媽見狀努力揮動自己的尾巴，拍打水面、激起水花，試圖趕走這些虎鯨，仍舊徒勞無功。

過程中小灰鯨也很努力想要生存，遇到攻擊就會旋轉身體躲避，但牠的身上已經有太多傷口，鮮血不斷從中流出，最終傷痕累累的小灰鯨還是不敵虎鯨的攻擊，舌頭瞬間被扯下，大量鮮血湧出，染紅了整片海水，隨後牠的遺體沉入海底，灰鯨媽媽對此也無能為力，只能眼睜睜看著自己的孩子在面前死去。

報導指出，當虎鯨獵捕灰鯨時，牠們通常喜歡以舌頭為食，並對其他部分不感興趣，因為灰鯨的舌頭營養豐富、富含蛋白質，對於虎鯨來說相當具有吸引力。