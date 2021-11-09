感情中最擔心伴侶出軌。日本一名人妻與丈夫結婚20年，一日丈夫意外過世，喪禮上出現一名陌生女子來上香，自稱是丈夫的同事，但過程中陌生女子卻試圖搶骨灰罐，才揭開令人心碎的真相。

根據日媒「マネー現代」報導，45歲的鈴木紗都子（化名）中學時，認識男同學涼介（化名），兩人相處融洽，高中時進而交往，大學畢業後3年兩人就結婚，當時紗都子的父母及朋友還嫌太早，但她認為涼介就是她的真命天子，「我的眼中只有涼介，涼介也是如此，我一直都這樣認為」。

兩人婚後相當甜蜜，還生下一個女兒，目前已18歲，就讀大學一年級，而丈夫除了工作外，平時還會下廚給全家人吃，妻子若是加班，涼介就會在家幫忙照顧女兒，甚至與妻子打電話保持聯絡，儘管丈夫30歲時經常出差工作，但他不會因此而忽略家庭，周末時會帶家人去動物園、遊樂園或露營，生活很幸福。

紗都子表示，由於他們很早就認識，因此雙方家長關係也很好，結婚10年後，他們的父親相繼過世，因此只要有空，他們就會接彼此的媽媽來家裡吃飯，「我擁有非常完美的家庭，但同時也讓我害怕，幸福到讓人覺得像幻覺」。豈料1年半前，丈夫與同事在居酒屋喝酒時竟突然昏倒，被抬上救護車時，心臟已停止跳動。

紗都子和女兒對此悲痛不已，儘管涼介的葬禮結束了，他的朋友還是會來探望，直到丈夫死後的第49天，一名自稱是丈夫同事的陌生女子山本，希望能來上香，因此紗都子就讓對方進屋，豈料在廚房泡茶時，山本竟試圖打開丈夫的骨灰罐，嚇得紗都子趕緊出來阻止，但山本卻提出拿走涼介一塊骨頭的要求，讓紗都子相當困惑。

山本才坦言，自己與涼介是情侶關係，兩人起初因工作而相識，之後又在同一個團隊工作，他們交往已長達10年，涼介出差工作時，她也會跟著一起去，並表示「我喜歡涼介，我沒有他會活不下去，雖然我知道他有家室。我什麼都不想要，拜託給我一塊他的骨頭」，這個真相讓紗都子難以接受，更說「我們結婚20年，代表有一半的時間，丈夫同時在跟她約會」。

紗都子最終遞給山本一塊丈夫的骨頭，無奈的說「我以為我的丈夫很憨厚老實，不可能會外遇，也許我有些地方讓他不滿，山本會化妝打扮，長相很漂亮，跟我是不同類型的女人，我與丈夫結婚這麼多年，我都不知道，讓我很難受」，紗都子知道實情後從此抑鬱寡歡，在女兒的陪伴下，才慢慢打起精神，讓生活步入正軌。