70歲爺孫戀！清朝乾隆帝在位滿60年，便禪位給第十五子「顒琰」，也就是嘉慶，而嘉慶帝為了盡孝道，竟還幫高齡88歲的父親納入妃子，而新進的嬪妃當時僅13至17歲左右，豈料她入宮服侍1年後，乾隆就駕崩，導致她守寡一輩子。

根據《網易新聞》報導，乾隆帝退位時已86歲，應該不會再納秀女入宮，不過《清高宗實錄》、《清史稿》中記載，嘉慶三年首次進行八旗選秀，其中的富察氏就被指定為後宮的內廷主位，並封為「晉貴人」，儘管史料裡未記載到她的出生年分，不過當時入宮的秀女，年紀約13至17歲之間。

而晉貴人是出生於名門貴族的沙濟富察氏，她的父親還是清朝官員德克精額，因此按照輩分來說，晉貴人算是乾隆帝結髮妻子孝賢純皇后富察氏的堂侄孫女，嘉慶帝為了盡孝道與討好父親所需，因此安排晉貴人服侍高齡88歲的乾隆，豈料1799年乾隆就駕崩，晉妃入宮僅1年就守寡。

此外，按照宮廷規定，晉貴人與乾隆帝留下的嬪妃們，都必須搬到壽康宮居住，而晉貴人入宮沒幾年，因此身分在後宮裡也較為低微，直到道光帝繼位後，他在安置先帝留下的後宮人員時，才發現乾隆帝的嬪妃竟還剩一人在世，念在她是祖父留下的唯一遺孀，因此尊封她為皇祖晉太妃。

而道光二年，皇祖晉太妃就薨逝，而她生前已是妃位，因此按照規定來說，應該享有拱券式設計的地宮，但無奈裕陵妃園寢只剩一座貴人級的磚造空位，當時又沒有多餘的地方能建新地宮，因此道光帝便下旨將磚造空位改為石造，才順利安葬皇祖晉太妃，她也成為乾隆帝最後一位葬於裕陵妃園寢的嬪妃。