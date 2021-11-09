不少人都很愛看武俠電影，對於清宮中的「大內侍衛」一定不陌生，他們各個武功高強，負責保護皇室成員的安全，不過究竟這些大內高手的武藝有多驚人？從擁有傳奇名號「清朝最後一任大內侍衛總管」宮寶田的經歷就可以了解。

綜合陸媒報導，宮寶田出生於1870年，山東省乳山市人，雖然幼時曾到私塾學習，但由於家境貧寒，13歲經人介紹到北京一間著名米行工作，而這間米行專門為皇室提供米糧，因此宮寶田經常出入皇宮，並認識了當時正在王府擔任護衛的尹福，他也是八卦掌祖師董海川的大弟子，和宮寶田接觸幾次後，認為他殷勤老實，是練八卦掌的難得之才，便將他收作弟子。

在尹福的要求下，宮寶田辭去米行的工作，跟在師父身邊學習武術，武藝也逐漸成熟。1892年宮寶田應召入宮，成為皇室侍衛，由於辦事得力，受到慈禧太后和光緒皇帝賞識，欽賜了「黃馬褂」一領；不過當時時局混亂加上宮廷內鬥嚴重，讓宮寶田心灰意冷，在1905年稱病辭官，回到山東的老家教授八卦拳的入門功夫，不少人都紛紛慕名而來。

1922年東北軍閥張作霖也聽聞宮寶田的傳聞，因此邀請他擔任奉軍武術教練，不過張作霖一見到宮寶田本人，發現他身材矮小而大失所望，提出要求和對方比試，宮寶田憑藉精湛的武藝通過測驗，張作霖深感佩服並立刻將他收入軍中，讓他留在兒子張學良身邊當近身侍衛，未料張作霖在皇姑屯事件被炸死，宮寶田再度感到心灰意冷，決定重返家鄉。

而網路上也流傳著關於張作霖和宮寶田比試的神奇故事，張作霖在20步以外的地方朝宮寶田連開2槍，但都沒有擊中對方，原本想要再多開一槍，沒想到下一秒就聽到背後傳來宮寶田的聲音，讓他大吃一驚，從此不再懷疑對方的武藝。雖然這段故事的真實性備受爭議，不過宮寶田確實是歷史上的武術高手，旗下更有許多弟子，台灣武術家劉雲樵也曾向他拜師學藝。