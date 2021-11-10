過去不少地區有吃狗肉的習慣，但隨著時代改變，狗被視為人類最好的朋友，因此民眾普遍不願意再吃狗肉，不過仍有少數地區保有此習慣。大陸武漢市一名女子發現，當地有些餐廳販售狗肉料理，更找到一處狗肉屠宰場，只要有顧客上門，屠宰場就會現場殺狗，讓人看了怵目驚心。

根據《半島晨報》報導，武漢市黃陂區一名王姓女子表示，她發現當地有不少店家在販售狗肉料理，循線發現這些肉都來自黃陂區沙畈村一棟3層樓的私人住宅，與記者聯繫後一同前往屠宰場查看，發現住宅門外掛有「收賣犬隻」的牌子，而進到住宅後，發現裡面關了好幾十隻狗。

狗販表示，住宅裡的狗都是從各地抓回來的，只要有顧客來購買，他們就會在現場宰殺，若是熟客來買，他們還會將貨親自送到府，而當時正好有顧客上門，狗販僅花半個小時左右就處理完畢，而這些狗來歷不明，也沒有動物檢疫合格證明等，當地記者隨後趕緊通報武漢市黃陂區農村農業局。

武漢市黃陂區農村農業局對此表示，按照《畜牧法》規定，只有《國家畜禽遺傳資源目錄》公布的畜禽能進行繁育、屠宰及買賣，因此宰殺貓狗並販售肉品屬於違法行為，此外，《動物防疫法》也有明文規定，禁止屠宰、買賣、運輸未經檢疫或檢疫不合格的動物，若未經過檢疫，則涉嫌違法。

執法單位經過2小時才到現場查緝，豈料狗販早已離開，現場10幾條狗也全消失，而且場地被打掃得一乾二淨，看不到屠宰留下的痕跡，住在住宅裡的狗販家屬則坦言，之前確實有屠宰狗的行為。執法人員表示，狗屠宰場雖然已轉移到他處，但仍舊可以核查線索，找到相關證據來依法處理。

豈料，再向武漢市黃陂區農村農業局了解後續時，對方則表示，目前仍未掌握屠宰場與賣狗肉餐廳的線索，因此難以處理，但已展開狗肉及狗肉製品的整治行動，調查轄區內狗肉銷售的違法經營行為。不少網友則氣憤的表示「過2個小時才去稽查，根本是故意讓人去通風報信」、「屠宰場裡的狗脖子上還掛有項圈，牠們看到人還會搖尾巴，很可能是被狗販偷來賣的」。