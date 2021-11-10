大自然是個弱肉強食的殘酷世界，就連身為食物鏈頂端的獵食者，也必須時刻謹慎提防，以免自己的孩子遭到攻擊。加拿大一名男子日前到東非國家坦尚尼亞旅遊，意外目擊一隻花豹趁著獅子媽媽不在，偷偷闖進牠暫時安置孩子的地方，叼走一隻才三周大的獅子幼崽，並把牠帶到樹上吃下肚。

根據《每日郵報》報導，54歲男子海曼（Scott Hyman）今年9月時，前往位於坦尚尼亞的魯阿哈國家公園（Ruaha National Park）旅遊，沒想到意外目擊到罕見的殘酷畫面。母獅為了外出打獵，準備將3個孩子安置在隱密的灌木叢深處，不過獅子沒有手，只能用嘴一次叼起一隻孩子移動，於是一隻3周大的獅子幼崽便孤伶伶地被獨自留在原地。

一旁的花豹見到這個難得的好機會，連忙跑過去叼起這隻落單的獅子幼崽，帶回樹上準備大快朵頤，這場突如其來的意外，讓獅子幼崽受到不小的驚嚇，一直拚命地想要反抗、張嘴大叫，不過仍舊徒勞無功，最終獅子幼崽還是遭到花豹殺害，並吞吃下肚。

不久後母獅回到現場，卻發現孩子早就不見蹤影，牠先是回到其他孩子身邊，等到牠意識過來花豹趁著自己不在時做了什麼事，立刻張大嘴巴、眼睛也瞪得大大的，看起來十分驚訝，隨後母獅便將其牠孩子移動到更隱密的地方，防止飢餓的花豹再度襲擊。