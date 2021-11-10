最近接連好幾個個案都跟我說：「家裡老大走了，小的開始出現老大的行為」。原來毛孩對主人喪寵的傷心，有著自己一套安慰的方法，但其實同伴離世，牠們自己也需要被撫慰，對於那個每天在一起生活的同伴突然不見了，牠們會困惑、傷心或出現分離焦慮的現象。

今天的主角是一隻離世三個月的紅貴賓，剛跟牠連上線時，祂顯得很害羞，我原本以為是因為我對祂是陌生人所致，但媽咪說，沒錯，祂就是個害羞的小姑娘，可又對媽咪無比熱情：「祂親我時超熱情，但我喜歡。」難怪溝通結束前，祂特別選擇要用親親媽咪臉頰的方式道別。

祂離開後，原本家裡剩下的另一隻任性傲嬌、不太肯親媽咪的狗女兒，卻開始愛上了親親遊戲，且是雙倍親在媽咪臉上，好像要連離世狗媽媽的份一起親上一樣，而且開始對人類媽咪跟前跟後，活脫狗媽媽個性的翻版，可以說是一百八十度轉變。

這讓我回想起之前也溝通過一隻離世貓咪，家裡只有祂會等門，但自從祂走後，原本不等門的弟弟竟然替代了哥哥這份工作，主人溝通時問到：「是不是你教了弟弟甚麼？」祂回說祂沒教，是弟弟模仿祂的行為安慰爸爸媽媽，因為弟弟知道爸爸媽媽下班後最喜歡看到等門的小身影。

這些貼心的毛孩啊，讓喪寵的主人非常心疼，牠們失去玩伴，自己都要人家安慰了，還懂得先安慰主人。

而說到這離世三個月的紅貴賓死因，實在離奇，本來沒病沒痛的，卻因為家人跟祂互動時力道沒掌控好，把祂的脊椎壓傷，最後導致死亡。聽來令人費解，個案不願多談，我也不方便問，但感覺得出來，主人對於寶貝遭家人誤傷而死，無法釋懷跟原諒。

寵物溝通卡顯示，祂是受到巨大的壓傷跟驚嚇而離開的，溝通時我問祂怎麼回事，祂說：「感覺全身的重量都壓在我身上，好痛！」

醫師研判是脊髓液化，簡單說就是急性椎間盤破裂，裡面像豆腐的脊髓液漸進壞死，是一種會致命的症狀，嚴重度不下於被車子撞到，雖然經過五次高壓氧治療，依然在兩周後離開。

溝通時媽咪盡量壓抑著情緒，但也坦承她至今走不出來，但貼心的紅貴賓要媽媽不要怪這位家人，「千萬不要因為祂而傷了家人的和氣」，雖然一開始祂也無法接受，心情很複雜，但祂說:「想回來當媽媽真正的小孩，所以選擇放下，看這樣能不能有機會快點去投胎回媽媽家」。

溝通完後，媽媽說她還要時間消化這個怨，但既然祂都放下了，她也會努力看看。