古代後宮的妃子們雖然可以過上比一般人富裕的生活，但她們的命運卻充滿許多無奈，如果受皇帝喜愛，很可能會遭人忌妒、陷害，如果不受寵則會過著無聊、寂寞的生活。清朝末代皇帝溥儀的妃子文繡受不了遭丈夫冷落的日子，竟聘請律師幫自己打離婚官司，最終順利獲得自由身。

綜合陸媒報導，文繡出生於1909年，是滿洲鄂爾德特氏端恭之女，其家族在八旗中屬於上三旗的鑲黃旗，雖然出身貴族，但家道中落、勢力不如以往。文繡剛滿11歲，皇宮就傳出溥儀要選皇后的消息，五叔華堪來和她的母親商量，最後幫文繡拍了幾張照片送去參加選妃。

當時溥儀根本無心選妃，拿筆隨便在圖冊上畫了一個圈，被圈中的人就是文繡，未料競爭對手婉容貌美氣質佳、家境又很富裕，所以深受端康皇太后喜愛，最終只好立婉容為皇后，文繡則封為淑妃。

嫁入皇室的文繡並不受寵，她每天的日子單調又無聊，早上梳洗完畢就到溥儀寢殿問安，再依序到婉容皇后和4位太妃的寢殿請安，之後便回到居住的長春宮，每天不是刺繡，就是教宮女們識字，雖然太妃們和宮裡的僕奴都對文繡的賢淑讚譽有加，卻依然改變不了溥儀冷落她的態度。

1924年溥儀被趕出紫禁城，只好帶著婉容、文繡等人移居天津暫住，下榻在一幢三層樓的白色小洋房，溥儀和婉容住在二樓，而文繡則被拋在樓下和僕人們同住。在一個農曆除夕的晚上，溥儀正和婉容在寢宮嬉戲，突然有宦官奏報淑妃用剪刀捅自己的小腹，沒想到溥儀卻冷血地說：「她慣用這伎倆嚇唬人。誰也不要理她！」，這也為2人之後的故事埋下導火線。

1931年8月文繡再也受不了溥儀的冷落，和宮中的不自由，偷偷從靜園出走，並透過律師正式向溥儀提出離婚，這件事情在當時引起很大的轟動，又被稱為「刀妃革命」，文繡不顧家人的反對，和溥儀提出的和解條件，執意要離婚，最終在2個月後順利擺脫「皇妃」身分。

重獲自由的文繡以「傅玉芳」為化名到小學教書，然而不久後就被爆出身分，不堪壓力的她只好辭職隱居，還做過各種粗活、到街頭賣東西，之後和軍人劉振東結婚，不過因為時局動盪、家庭破產，2人過著清貧卻和睦的日子，文繡也在1953年突發心肌梗塞過世，享年44歲。