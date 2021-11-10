外國一名美睫師遇到不願付錢的「奧客」，竟一氣之下把對方的真睫毛和假睫毛一起剪掉，許多網友看到後都十分震驚，紛紛痛批她的行為太過火，然而事隔2天，這名美睫師又再度PO出影片，曝光「奧客」其實就是她的老公，讓網友們瞬間傻眼。

根據《太陽報》報導，外國美睫師維拉（Cherie Villa）日前在TikTok分享一段影片，指出有一名來做睫毛的客人，因為對成果不滿意拒絕付款，又不願意將假睫毛拆下，讓她非常生氣，於是一怒之下就把對方的假睫毛和真睫毛一起剪掉，從畫面中可以看到，維拉拿著剪刀在又長又濃密的睫毛上亂剪一通，還怒嗆：「這就是我們的處理方式」。

影片曝光後很快就引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經超過2660萬，許多網友對維拉的做法感到非常震驚，紛紛留言：「我聞到了訴訟的味道」、「我也是一名美睫師，我永遠不會這麼做」、「我知道她的行為不對，但妳這樣做也不好吧？」，更有人說要抵制維拉，絕對不會到她的店消費。

事隔2天後，維拉又再度PO出影片，曝光這名客人的真實身分，其實就是她的老公，維拉透露，老公自願成為她的練習對象，並在拍攝美睫記錄影片時，心血來潮想和大家開個玩笑，「你們覺得我真的會剪掉奧客的睫毛嗎？」，更指出如果遇到這種狀況，她一般都會自己承擔損失，並讓對方離開現場。