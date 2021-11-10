清朝每3年會舉辦一場選秀，挑選合適的女子入宮成為后妃，而被挑選的秀女並非平民百姓，全是滿、蒙、漢八旗官員的女兒，不過后妃的數量有限，而且並非每個女子都會被皇上選到，沒被挑中的秀女下場又是如何呢？

綜合陸媒報導，清朝選秀女制度從順治皇帝開始，從滿、蒙、漢八旗官員的女兒中，挑選合適的少女入宮當后妃，而她們的年齡介於13至17歲，秀女選拔又分為八旗秀女和包衣三旗秀女，前者每三年挑選一次，後者則是每年挑選一次，宮中地位比八旗秀女低得多，也就是所謂的宮女。

選秀的標準以出生背景為主，因此唯有八旗官員的女兒才能參加，就是為了保持皇室高貴性，再者，才是考量女子的素養及外型，舉止端莊尤為重要。被看中的秀女，就會被留下名牌，稱為「留牌子」，之後再進行複選，而複選後未被留者，則稱為「撂牌子」，通過複選的秀女有2種命運，一是成為皇帝嬪妃，不然就是婚配給其他宗室。

若想成為后妃候選人，還必須經歷「留宮住宿」考察，而被選中入宮的秀女到了一定年齡，約25至30歲左右，若依舊未被皇帝看中，就會被放出宮，若被皇帝看上，則必須一輩子待在宮中，而被臨幸過的秀女，則會授與封號，秀女們初得封號一般為答應、常在、貴人或嬪，之後可逐級晉封。

清朝選秀制度除了充備後宮，再者就是為皇室和宗族子弟指婚，有些沒被選上的秀女，將會被婚配給親王、郡王及親郡王的兒子，因此在選秀女之日，宗人府同時會呈報近支宗室名單。