澳洲昆士蘭一名60歲漁夫日前到河邊釣魚，突然被一隻鱷魚拖下水，儘管當下情況危急，但他仍試圖保持鎮定，抓住附近樹枝幫忙撐住自己，再用小刀狂砍鱷魚頭部，之後順利擊退鱷魚，他才幸運逃過一劫，也讓不少人直呼真是命大。

根據《ABC NEWS》報導，一名60歲漁夫日前到昆士蘭希望谷（Hope Vale）附近的麥克弗河（McIvor River）釣魚，當時他發現岸邊出現一頭牛，為了工作方便，因此他便靠過去，試圖將牛趕走，豈料沒過幾秒鐘，他就被突然衝出的鱷魚拖入水中。

漁夫當時腿部已被鱷魚咬住，他趕緊抓住附近樹上的樹枝，讓自己不要被扯進水裡，但鱷魚的力氣實在是太大，漁夫還是被拖入水中，他趕緊從腰帶抽出一把小刀，朝著鱷魚的頭部攻擊，直到鱷魚鬆口，漁夫才趕緊跑上岸，並開車前往庫克敦（Cooktown）醫院。

漁夫最終被轉至凱恩斯醫院接受治療，所幸傷勢並不嚴重，目前仍在康復中。而環境與科學部門專家認為，鱷魚原來的目標應該是那頭公牛，豈料漁夫剛好過去，因此才會被咬到，由於事發地點偏僻且人煙稀少，因此他們不會對鱷魚採取捕殺行動。