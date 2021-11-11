澳洲一名捕蛇人日前看見一條地毯蟒阻礙交通，於是將牠舉起，想要幫牠安全過馬路，未料正準備將蟒蛇放下時，牠竟一口咬住捕蛇人的手腕，導致他的血管遭到利牙切斷，駭人的傷勢就連醫生也說，是他們看過最嚴重的蛇咬傷事件。

根據《每日郵報》報導，32歲男子杜蘭特（Kane Durrant）是一名專業的捕蛇人，擁有非常多的捕蛇經驗。今年9月他到新南威爾斯州一處工地工作時，遇到一條長約2.7公尺的海岸地毯蟒（Coastal Carpet Python），由於牠阻礙交通，所以杜蘭特輕輕將牠舉起，想要幫助蟒蛇安全過馬路。

沒想到正準備把蟒蛇放下時，杜蘭特的手腕就遭到攻擊，「牠的牙齒就像2把刀在我手腕上劃過，立刻造成2道傷口」，儘管如此，他還是努力保持冷靜，抓住蟒蛇的頭，讓牠鬆口、放開自己，隨後他看到了自己手腕上怵目驚心的傷口，鮮血不斷從中流出，「我甚至能看到自己的動脈」。

事後杜蘭特被緊急送醫，隔天他在手術後醒來時，被醫生告知他的動脈完全被蛇的利牙切斷，更直言這是他們從醫以來，看過最嚴重的蛇咬傷事件，並對此感到震驚，所幸杜蘭特在術後的恢復狀況不錯，他也在臉書PO出自己的恐怖傷口照。

杜蘭特愛蛇成痴，從事捕蛇行業已經4年，一個禮拜可以救援10到20條蛇，他透露海岸地毯蟒的性格比較活潑，但通常不具攻擊性，只會防衛而已，這條地毯蟒反常的表現讓他無奈表示：「如果我那天沒碰牠的話，應該就不會被咬了」。