英國白金漢郡一間野生動物醫院，日前在路邊草叢中發現一隻幼鳥，似乎才剛從蛋裡孵出來，但附近都未找到成鳥，因此帶牠回醫院救治，不過由於幼鳥身體非常瘦弱，獸醫也擔心牠活不久，豈料經過8周的照顧後，乾癟幼鳥竟長成一隻威風猛禽。

根據《每日郵報》報導，白金漢郡艾爾斯伯里一間動物醫院「Tiggwinkles Wildlife Hospital」，日前撿到一隻幼鳥，身形非常的瘦小，似乎才剛從蛋裡孵出來，但牠身邊都沒有成鳥的蹤跡，擔心可能是因為牠身體太瘦弱而被遺棄，或是父母出了意外，導致牠變成孤兒。

獸醫將幼鳥帶回醫院治療，並替牠取名為「奧利弗」（Oliver Twist），不過由於這隻鳥實在是太瘦弱，因此讓人擔心可能救不活，醫院發言人表示，「奧利弗是我們見過最小的倉鴞寶寶（Barn owl），牠剛來時全身光禿禿，很需要我們的幫助，但這麼小的雛鳥，用人工飼養也不容易」。

醫院發言人接著說，起初醫療人員都以為牠救不活，「我們照顧牠2天後，奧利弗身體開始走下坡，因為牠太虛弱了，我們都覺得沒希望了，豈料之後牠狀況開始好轉，我們都感到非常欣慰」，奧利弗之後長出羽毛，身體狀況逐漸穩定，經過8周的照顧，牠熬過難關長成一隻威風的倉鴞。

而獸醫讓奧利弗適應完野外後，就將牠野放，還做了一個人工巢穴，未來可以透過攝影機，觀察奧利弗的狀況，獸醫們表示，「我們都很想念牠，雖然很捨不得一手帶大的奧利弗，但牠畢竟還是野生動物，必須回到野外享受生活」。而動物醫院也記錄下奧利弗的生長過程，讓不少人對於幼鳥驚人的變化，感到不可思議，「沒想到這麼小隻的鳥，竟能長成如此威風的貓頭鷹」。