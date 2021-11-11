巴西一名男子日前在路上，發現一隻正在過馬路的樹懶，擔心牠恐有危險，因此將牠抱到對街的樹上，而樹懶之後竟轉身，伸出手掌欲碰觸救牠的人，似乎想表達牠的感謝，融化1046萬名網友，不過專家則表示，樹懶其實不是在感謝對方。

This man helps a sloth to cross the road and the sloth is so grateful.. 😊 pic.twitter.com/pmDXDUYgGd — Buitengebieden (@buitengebieden_) November 6, 2021

根據《每日郵報》報導，巴西男一名子日前經過凱埃拉斯（Caieiras）某路段時，發現馬路上有一隻樹懶在爬行，試圖穿越馬路，男子擔心牠速度太慢，若有車輛經過，一不注意就可能壓傷牠，因此用衣服將樹懶抱起，並將牠放到對街的樹上。

樹懶順利抵達樹上後，先是轉身看向救援男子，之後還伸出手掌，試圖碰觸對方，似乎想表達自己的感謝之意，而男子也伸出手去碰牠，形成非常感人的畫面，網友@buitengebieden_將過程分享至推特，並寫下「樹懶很感激幫助牠的人」，不少網友回應「動物也懂得感謝，這是我見過最美的畫面」。

不過，樹懶保護基金會的創辦人克利夫（Rebecca Cliffe）則表示，樹懶其實是在保護自己，「很多人都以為，樹懶伸出手臂是在揮手或打招呼，甚至是討抱抱、表示感謝，但事實並非如此，當牠們感到害怕或受到威脅時，樹懶就會像這樣伸出手臂，為了讓自己看起來更大隻、更有威脅性，屬於緊迫反應（Stress Response），很多人都誤解了」。