泰國一名飼主近日帶愛犬到獸醫診所施打狂犬病疫苗，起初狗狗的表現都還很正常，未料一察覺獸醫拿著針筒靠近時，臉色突然大變，不但瞪大自己的雙眼，還咧開嘴巴，儼然一副又驚又怕的模樣，逗趣的表情讓飼主看到忍不住大笑出來，網友們也全都笑翻了。

根據《每日郵報》報導，泰國飼主農拉達（Nonlada Baekaew）於本月1日，帶5歲吉娃娃蒙恩（Mon）到獸醫診所打狂犬病疫苗，牠被護理人員抱進布簾後，農達拉則在外面等候，不過透過布簾的縫隙中，可以看到蒙恩打針的狀況。

起初蒙恩的情緒還很平靜，似乎不知道等一下要發生什麼事，當牠意識到自己要打針後，臉色就開始出現變化，牠瞪大雙眼、咧開嘴巴，整張臉都寫滿了害怕，逗趣的表情讓目睹全程的飼主笑了出來，「我在外面看牠的時候忍不住笑了，我猜蒙恩可能害怕針頭，這就是牠做出那個表情的原因」。

不過當打針結束後，蒙恩的表情就瞬間恢復正常，農拉達也強調，蒙恩打完疫苗後身體狀況都很好，沒有出現任何不適或異狀。事後這段影片在網路上曝光，很快就引發熱烈討論，許多網友都被蒙恩的「怕爆」表情逗樂了，紛紛笑說：「可憐的小傢伙」、「眼珠子都要嚇掉了」、「我也超怕打針，可以理解這隻狗狗的心情」。