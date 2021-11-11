古代皇帝為了能夠延續血脈，幾乎都會廣納後宮佳麗三千，由於妃子人數眾多，她們使盡各種手段，就是為了博得皇帝的寵愛，不過若是皇帝駕崩以後，這些妃子們又該何去何從呢？

根據《搜狐網》報導，一般情況下，若是皇帝駕崩了，而繼位登基的皇帝剛好是自己的兒子，那麼這位妃子就會晉升為皇太后，擁有撫育皇帝和輔政的權力；其他有兒子的妃子，可以和他們共住王府，或是到前封地居住；沒有誕下龍子的妃子，則會被安置到類似於冷宮的偏僻院落。

但並不是每一個朝代都會做出同樣的安排，有些帝王會將之前沒有被皇帝寵幸過的妃子，重新納入自己的後宮，歷史上還有部分帝王甚至會照單全收。

另外還有2種比較悽慘的下場，第一就是「為先帝守陵」，最容易被派去守陵的，就是原本不受寵的妃子，而後宮中沒有生育子嗣就被派去守陵的人則稱作「諸園貴人」，她們每天的工作就是坐在墓前哭泣哀悼，並且這項工作沒有期限，若沒有新帝的命令，將一輩子失去自由，無法離開陵園，唯有死後才有機會解脫。

第二種也是最殘酷的「殉葬」，殉葬的習俗在新石器時代就已經出現，雖然到了漢朝以後，活人殉葬日漸式微，但這個制度又在明朝明太祖時期重新恢復，他死後有數十名後宮女子殉葬；明成祖死後則有16名妃子和幾十名無位號的嬪妃生殉；而大多數殉葬的後宮女子都是被迫的，只有少部分為自願，這種制度也一直維持到清朝康熙年間才被全面廢止。