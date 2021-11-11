中國古代歷史上有不少男性名將，但卻很少見到女性的身影，唯有一名女將軍被記錄在正史裡。明朝名將秦良玉文武雙全，與丈夫結婚後，在四川領導一支善於山地作戰的特殊兵種「白桿軍」，亂世中她不僅擊退女真人，70歲時還上戰場殺敵。

根據《新浪網》報導，秦良玉出生於萬曆二年（1574年），是四川忠州（今重慶忠縣）人，父親秦葵是一名貢生，不僅會讀書，而且善於兵法，膝下有3名子女，女兒秦良玉則是他最喜歡的孩子，教她如何射箭騎馬，甚至還誇秦良玉比其他兄弟表現更出色。

秦良玉18歲時嫁給丈夫馬千乘，而馬千乘是東漢名將伏波將軍馬援的後代，更是當地世襲的邊疆官員「土司」，當地百姓們在夫妻倆的治理下，生活過得相當不錯。萬曆二十七年（1599年），秦良玉與丈夫一同樣參軍，幫忙平定播州楊應龍叛亂，戰功列為第一。

萬曆中興後，張居正一條鞭法弊病浮現，萬曆明神宗恨透張居正的嚴格管教，再加上，他想立三子朱常洵為太子，卻被群臣反對，龍體欠佳的萬曆便不再上朝，由於先前歷經楊應龍之亂、朝鮮之役與寧夏之役，戰爭開銷龐大，因此朝廷開始向百姓徵稅，其中一項就是礦稅。

當時收稅的宦官會私下收賄，甚至侵占稅金，再加上萬曆帝不管朝政，貪污狀況變本加厲，馬千乘因自家採礦不力與礦稅弊案等，導致他被掌管四川礦稅的宦官邱乘雲誣陷而入獄，最終病死在牢裡，留下妻子和兒子馬祥麟，由於兩人的孩子還小，秦良玉便擔下土司之職。

萬曆四十七年（1620年），女真族後金侵犯遼東，而秦良玉奉朝廷徵調，帶領兄邦屏、弟民屏、兒子馬祥麟及士兵三千前往救援，哥哥不幸死於戰場上，苦戰下守住榆關（今河北山海關），明熹宗天啟三年（1623年）平定全川，崇禎三年（1630年），滿清皇太極率軍包圍京城，秦良玉率軍前往救駕，令皇太極撤退。

崇禎十七年（1644年），張獻忠試圖占領夔州，由於他的勢力越來越大，秦良玉一路敗北，帶兵回到故鄉石砫，最終張獻忠拿下整個四川，百姓過得民不聊生，秦良玉當時表示「我兄弟二人為國而死，我一孱弱婦人蒙受國恩二十年。今日不幸至此，怎敢以餘生侍奉逆賊！」，秦良玉固守石砫，成為當時四川不受張獻忠迫害之地，她最終於1648年過世，享年75歲，而她驍勇善戰的事蹟，也被記載在《明史·秦良玉傳》。