龍蝦顏色大多為深藍或褐綠色，但受到其他因素影響，過去還曾出現紅色或青花瓷色的龍蝦。美國一間專賣龍蝦的公司，日前捕到一隻罕見龍蝦，顏色呈現粉藍色，出現機率僅「億分之一」，罕見龍蝦照被分享至臉書後，引發討論。

根據《FOX 13》報導，「就要緬因龍蝦」（Get Maine Lobster）公司員工比爾（Bill Coppersmith）擁有40年捕龍蝦資歷，日前他在緬因州的卡斯科灣附近，捕到一隻罕見龍蝦，出現機率僅「億分之一」，外觀呈現淡藍「棉花糖」顏色，他趕緊打電話告知老闆莫瑞（Mark Murrell）。

莫瑞提到，「這是我們第一次發現，外觀顏色像棉花糖的龍蝦，牠展現出大自然的藝術美感」，由於牠非常罕見，因此莫瑞也不打算吃牠或販售，而員工比爾還以孫女的名字，將龍蝦命名為「哈迪」（Haddie），目前他們正在尋找願意收養罕見龍蝦的水族館，希望讓牠能夠安全度過餘生。

其實龍蝦顏色異常，屬於罕見的基因突變結果，龍蝦的蝦殼內含有蝦青素，類似於人體的黑色素，而顏色就取決於和特定蛋白質的相互作用，不過龍蝦普通呈現藍綠或黑褐色，有助於牠們融入環境，並且躲避掠食者的攻擊，因此顏色若與眾不同，就容易被掠食者發現，對動物來說，並不是好事。