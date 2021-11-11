義大利警方近日在西西里島進行聯合訓練，警方帶警犬在埃特納火山附近演習，一隻警犬進入一處洞穴後，歸隊時就出現異常反應，因此警方便進洞穴搜索，沒想到竟找到一具屍體，已經成乾屍，警方推測，此人可能早在1970年代末期就在山洞內。

根據《太陽報》報導，義大利警方日前帶警犬哈爾瑪（Halma），至西西里島埃特納火山（Etna）山區演練，詭異的是，哈爾瑪進到一處洞穴再歸隊後，竟出現不安且激動的反應，警方驚覺事有蹊蹺，便決定進洞穴搜索，沒想到竟找到一具男性遺體。

死者為年約50多歲的男性，但已成一具乾屍，身上穿有格子襯衫、領帶及雨衣，腳穿黑色鞋子，戴著歐米茄（OMEGA）手錶，打扮相當得體，根據消息人士透露，「男子屍體保存完整，衣著整齊，除了臉部和鼻子嚴重畸形外，沒有明顯的傷痕」。

象人「梅里克」（Joseph Merrick）的畫像。(圖/達志影像)

現場還留有幾枚硬幣，警方推斷，該此人可能在1970年代後期或1990年代初期就在洞穴內，「男子穿戴整齊，這裡又很偏遠，我們認為，他當初可能是自願來到這裡的，也許是因為他的外貌」，指他可能是長得像「象人」（The Elephant Man）的殘疾人士，目前正在針對當年的失蹤人口進行調查。

著名「象人」梅里克（Joseph Merrick），1862年出生於英國倫敦，是維多利亞時代著名的殘疾人士，患有普洛提斯症候群（Proteus Syndrome），導致胚層不對稱增生，因此全身組織變形，梅里克因畸形而難以工作，父親與繼母也不願幫助他，梅里克只能加入畸形秀表演，秀場主持人將他取名為「象人」，並宣傳他是「半人半象」，梅里克1890年因頭部過重而窒息死亡，他的一生也被翻拍成電影。