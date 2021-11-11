有經濟基礎後，不少人會存錢買輛代步車，不過日前就有網友不解，為何韓國車在台灣的市場比較冷門，但在國外卻十分搶手，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後的暢銷優勢，直言「蠻猛的！」

原PO日前在PTT「車板」PO文指出，韓國車在台灣較為冷門，銷售量比不上日系和歐系品牌，但一查後才發現，韓國車在國外的銷量極好，和台灣形成了鮮明的對比，讓他不禁好奇，「韓國車是怎麼賣到全世界的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「如果看成日系歐系的中間值，應該還是有他的客群吧」、「就中規中矩的車啊」、「其實只要開過韓系通常回不去日系」、「光是韓系在大賽事有持續曝光就夠了」。

不過也有內行人點出「價格」是韓國車暢銷海外的最大關鍵，「標榜歐洲研發又便宜，客群自然就養起來了吧」、「便宜吧！韓國車在美國很平價」、「就是靠低價搶市佔」、「用十年保固打市場，蠻猛的」、「在國外賣得好是因為夠便宜啊，在台灣有便宜嗎」。

一名網友也解釋，韓國在歐美當初的賣法是低價保固10年，所以二手價格好，也因為保固10年的關係，不得不精進品質，隨著品質慢慢提升，銷售量也追上日本品牌，有銷量之後，緊接著提升質感並且改善外型設計，近年來的新款確實超越日系車了。