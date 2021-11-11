古代大戶人家的女兒出嫁，陪嫁女子也算是嫁妝的一部份，又叫「媵妾」，指的是與正妻一同陪嫁到夫家的女子，基本上分為三種，一種是最高規格的親姊妹同嫁，另一種是正妻帶著一至數位同宗女子同嫁。對於正妻而言，即便死了，至少還有出自同家的媵妾，可以保證女方利益，地位自然高出許多。最後一種則是侍女陪嫁，但凡家族有點勢力的，陪嫁丫鬟愈多，證明女方愈有實力，但侍女的地位則遠低於前面兩者。

不過不論是媵妾還是侍女，得從通房丫鬟做起，有機會得到允許才可以升級為妾。陪嫁丫鬟因為從小服侍主子，深知對方的脾氣秉性，加上彼此之間也算是利益共同體，不會輕易背叛，也能幫助對方盡快在姑爺家立足，但是她們並非只是伺候主子的食衣住行，還有重大任務在身。

首先，在主子出嫁前，丫鬟必須幫忙「試婚」，也就是俗稱的「暖床」，確定姑爺是否健康，接著再向主子報告。

其次是，主子成親後若是遇到身體不舒服、懷孕、生理期，無法與姑爺同房時，陪嫁丫鬟就必須代替主子滿足姑爺的生理慾望，一旦有孕，幸運的話還有可能被納為妾，但是孩子生下來則必須叫正妻母親。

眾所皆知，古代注重香火的延續，而且重男輕女，孩子越多，在夫家的地位就越穩固，陪嫁丫鬟生的孩子對於正妻的地位也是有助益的，即便不是親生，但也可養在正妻膝下；而這些陪嫁丫鬟也明白，自己的命運早已與自家主子繫在一起，主子過得好，自己才能過得好，因此都會願意替主子伺候姑爺。

最慘的是，若是遇上不好的主子、又不討姑爺歡心，陪嫁丫鬟不僅失去了自由，一輩子淪為別人的玩物，而且沒有名分，就算懷孕生子，自己的孩子也不能喊自己一聲娘，處境可說相當悲涼。