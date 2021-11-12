現代和服時尚體系源自十七世紀成形的基礎制度。十七世紀之際，德川家掌權，在首都江戶（即現在的東京）建立了幕府，並將封建領地組織起來，在表面上成為了民族國家，也就是我們如今所認知的日本。江戶時期區分的四層社會階級將主政的武士置於頂端，武士之下為負責耕地與供給日常必需品的農夫，製造商品的工匠排行第三，而交易貨品的商人則位居社會底層。其中工商階級又一同被劃分為城鎮居民，也就是所謂的「町人」，兩者構築了江戶城市經濟的基礎。這些町人偏好寬文款式的小袖樣式，透露出和社會階級相反的經濟能力，明確定義的階級表象掩蓋了重大的經濟落差與矛盾──有些武士相當貧困，且盡執行些卑賤的任務；而有些商人表面上位於社會底層，經濟上卻獲得了不遜於精英武士的成功。此外，江戶時代的社會結構中超過八成是農民，精英階級比例極少。服裝在視覺上劃分了階級，卻與真正的社會階層有所出入。以位居第二的農夫為例，他們穿的衣物以耐磨的平價材質製成，且袖子均便於活動，幾乎無法負擔昂貴的絲綢衣物──那是更富有但社會階級較低的町人所穿的。統治階層的武士與平民間存在著重大的社會對立，雖說政治權力由幕府掌控，經濟權力卻已慢慢從武士階級滲透至商人手上，加劇了彼此之間的分歧。商人階級成為當時藝術與時尚創作的贊助者，頻頻顯露他們的物質財富，讓精英武士為之氣惱與嫉妒。

在十七世紀的日本，經由選擇服裝展現的炫耀性消費，透露出社會階級與經濟階級兩相糾纏的關係。社會諷刺作家井原西鶴（一六四二∼九三年）在《日本永代藏》（一六八八年）一書中，哀嘆人們在奢華的服飾上一擲千金，只為了活得比當前階級更高一等。他針對女性極盡奢華之能事與儀容舉止失當發出了警訊，並暗指「狡猾的」紋樣設計書火上添油，讓人更加渴求那些「高於自身身分的華服」。這些紋樣書──或井原口中的「設計書」──揭露了京都、大阪與江戶三座大城市間歷經整合的時尚體系，且其最晚始自十七世紀下半葉。這類書籍一般稱為和服紋樣書（小袖模様雛形本），是和服製作者的參考書、消費者的型錄，更是時尚的插畫與廣告，這三項主要用途間互相連結，對促進及發展紡織工業而言至關重要。紋樣書坐實了十七世紀日本複雜的時尚體系，經由提升新於此一不斷變化的時尚。

木刻版畫「浮世繪」上頭即刻劃了各個時代的時尚先驅──青樓女子和歌舞伎演員，他們身上清楚記錄了當時的服裝設計趨勢。木刻版畫搭配紋樣書，不僅提供了那個時代主要設計款式的豐富資訊，亦揭示了可能存在於紡織業與出版業間的合作──雙方共同努力，以刺激消費者對時尚服裝的欲望。藝術史學家艾倫．霍克利（Allen Hockley）以他對礒田湖龍齋《雛形若菜初模樣》（雛形若菜の初模様，約一七七五年）系列的研究為基礎，主張「妓院老闆、雛形本印書商及衣料或和服貿易商之間的關係」確實存在。雖然學者目前仍無法證實是哪一方承擔了這些系列版畫的費用，但大多數都認同，出版商選擇繪師及主打的題材時，首要評估的是市場的接受度。換句話說，這些版畫正是商品。

礒田湖龍齋，〈小松屋高村〉（小松屋内高むら），《雛形若菜初模樣》，約1775年，木版彩印。(圖/《和服》遠足文化)

(本文摘自《和服》/遠足文化)

【內容簡介】標誌著身體與性別、時尚與消費文化，更形塑了日本人的國族認同──一襲和服，正是一部千絲萬縷的日本現代史！

縱觀歷史，和服在設計、用途和意義上的改變，反映了日本社會、政治、經濟與國際地位的變遷，其非但從日常衣著演進為象徵日本的符號，更刻劃、吸收了現代化的影響，形塑了日本人的認同。

本書以精選物件的分析及影像、紀錄為基礎，將論述擴大至性別、世界主義、消費主義和時尚理論，既含括歷史，亦放眼當代，透過顯微與宏觀的雙重視角來檢視和服，揭示現代和服發展的進程，並進一步思索一個亞洲國家如何用自己的方式擁抱現代性，亦即日本如何遵循自身需要來操演和服，好在逐漸國際化的世界舞台上，建立出辨識度極高的國族認同。

書中首先著眼於和服紋樣書，檢視和服製作者、行銷者、消費者與時尚領導者的付出如何集中起來，使「欲望經濟」永不褪色，同時刺激了對時尚衣服飾的需求。而十九世紀下半葉將外國材料與技術進口至日本的特定企業，亦對和服設計趨勢造成集聚效應。事實上，日本面對現代化和服工業的態度充滿了創新與適應力，而非僅是接受、複製進口工具及對衣物的新觀點，且日本國內紡織工業與世界紡織市場間亦持續不斷地進行整合。

到了二十世紀初期的幾十年間，新興的日本百貨帶來了效應──新式廣告技巧、大量女性消費者的興起、以女性讀者為客群的雜誌採用國內營銷策略，並透過配銷通路廣泛發行。消費者對特定模式衣著的需求反映出明確的社會認同，而政治的展示、品牌商品的推廣和美學品味的改變，皆對這類需求產生了衝擊。一八五○年代到二十世紀上半葉，和服則旅行至英國、歐洲和美國，日本境內外的藝術家與設計師非但挪用和服，更透過挪用為「和服典範」的建構帶來貢獻。此外和服製作者的角色亦從沒沒無名的工匠發展成被指定的人間國寶，當和服從日常衣著成為特定節慶服裝之際，製作者身分地位的轉換便與和服的轉變並肩同行。

【作者簡介】泰瑞・五月・米爾霍普（Terry Satsuki Milhaupt，1959－2012）

紐約的獨立藝術史學家、特約策展人，同時是國際公認的日本紡織品專家。

夏威夷大學（University of Hawaii）學士，哥倫比亞大學（Columbia University）東亞學系碩士，聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）藝術史博士。曾以其對日本語文、藝術與紡織品的深刻造詣，獲得明仁皇太子獎學金與日本文部省獎學金。

包括《世界服飾與時尚百科全書》（Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion 2010）等在內，曾為為數眾多的展覽手冊與出版品撰稿。