約莫一百年前，美國准將馬修．培理對日本女性服裝的評價可沒這麼討喜。培理如此描述一位在橫濱市長家中服侍自己的女性：「赤腳，腿上亦無遮蔽，像是穿著某種深色睡袍，用寬帶子繫緊在腰間。」他在日誌中更進一步提到：「各個階級的服裝在款式、剪裁或顏色上都無法更動分毫，一如他們的律法和習俗那般。人們的穿著顯現出其地位與背景。」培理的評論暗示了他對和服的看法─不得體且未能與時俱進。

在培理抵達的兩世紀前，葡萄牙人陸若漢（Jesuit João Rodrigues）亦對和服有類似的印象。相較於培理從服裝上看出階級差異，陸若漢則觀察道：無論貴族或平民、男性或女性，總以袍子為主要穿著，在整個國度內以「和服」或「着物」稱呼，它是從睡袍演變而成的長衣，從前長至腿部中央或脛骨，如今則長及腳踝，被視為較優雅而正式的穿著。

西方之所以感覺和服與「睡袍」相關，並認為日本「無法更動分毫」，或許正是葡萄牙人陸若漢開了濫觴，而培理這樣後繼的觀察者則鞏固了這個概念。看在西方人眼裡，和服被視為正式服裝的窄版流線剪裁的確更像睡袍，而非西方人習以為常的正裝─即裙襬寬且剪裁講究的款式。

十九世紀中期的視覺圖像強化了西方視和服為長袍或睡袍的看法。一八六四年，詹姆士．迪索（James Tissot）完成了一幅畫作，名為＜沐浴的日本女人＞（La Japonaise au bain，），畫中出浴的白人女子身上套著一件寫實的和服，姿態誘人。在日本，與迪索畫中衣物類似的服裝是「打掛」，但絕不會當浴袍或睡袍使用。這類衣物上有特定的圖案，以絲線和金線刺繡裝飾，是武士階級中富有的女性所穿的正式服裝。但這一點對迪索顯然無關緊要，引發他興趣的，是服裝設計上的異國風情、剪裁與材質，而非衣物原本的用途。

然而當一個文化挪用了另一個文化中的物件後，會發生什麼事？該物件會被置於新的脈絡中，脫離其原先的社會、經濟和政治意義，而擁有了新生命。比如在迪索筆下，富有的武家女性那要價不菲的袍子便橫跨地球，從日本穿越至歐洲，在新的脈絡中，這件和服被轉化成新穎的物件，在一名歐洲畫家的想像中被用來體現日本這個異國。

在西方想像中最顯著的和服意象之一，是將其與迷人的女性連結起來，如知名的《蝴蝶夫人》中女主角便身穿華麗和服。一八八七年，皮耶．羅逖（Pierre Loti，本名朱利安．維奧［Julien Marie Viaud））出版了自傳小說《菊夫人》，描述一位海軍軍官與長崎藝妓的愛情故事，五年後，《菊夫人》被搬上了歌劇舞台，不久，普契尼（Giacomo Puccini）則參考這則故事寫出了知名的歌劇《蝴蝶夫人》，於一九○五年初次上演。直至今日，《蝴蝶夫人》仍不斷在舞台上搬演，讓這個一八八○年代法國海軍軍官的羅曼史所改編的故事永垂不朽。

十九世紀後期，西方收藏家取得了大量浮世繪與版畫，畫中描繪了身處江戶遊廓、穿著和服的美人。

在這段時期，和服、藝妓與遊女之間的關聯經常受到嚴重誤解，甚且沿襲至今。在普遍的誤解中，往往將藝妓（字面意義為「藝術之人」）與和服文化相連，使西方對於和服及其著裝者的認知有所扭曲，也誤解了衣物與人物背後的社會文化脈絡。相對地，日本人則以「自我異國化」（auto-exoticizing）的方式來操作西方對和服的認知，以便從中獲得好處。

皮耶－奧古斯特．雷諾瓦，〈赫瑞夫人〉，1882年，油畫，帆布。(圖／《和服》遠足文化)

(本文摘自《和服》/遠足文化)

【內容簡介】標誌著身體與性別、時尚與消費文化，更形塑了日本人的國族認同──一襲和服，正是一部千絲萬縷的日本現代史！

縱觀歷史，和服在設計、用途和意義上的改變，反映了日本社會、政治、經濟與國際地位的變遷，其非但從日常衣著演進為象徵日本的符號，更刻劃、吸收了現代化的影響，形塑了日本人的認同。

本書以精選物件的分析及影像、紀錄為基礎，將論述擴大至性別、世界主義、消費主義和時尚理論，既含括歷史，亦放眼當代，透過顯微與宏觀的雙重視角來檢視和服，揭示現代和服發展的進程，並進一步思索一個亞洲國家如何用自己的方式擁抱現代性，亦即日本如何遵循自身需要來操演和服，好在逐漸國際化的世界舞台上，建立出辨識度極高的國族認同。

書中首先著眼於和服紋樣書，檢視和服製作者、行銷者、消費者與時尚領導者的付出如何集中起來，使「欲望經濟」永不褪色，同時刺激了對時尚衣服飾的需求。而十九世紀下半葉將外國材料與技術進口至日本的特定企業，亦對和服設計趨勢造成集聚效應。事實上，日本面對現代化和服工業的態度充滿了創新與適應力，而非僅是接受、複製進口工具及對衣物的新觀點，且日本國內紡織工業與世界紡織市場間亦持續不斷地進行整合。

到了二十世紀初期的幾十年間，新興的日本百貨帶來了效應──新式廣告技巧、大量女性消費者的興起、以女性讀者為客群的雜誌採用國內營銷策略，並透過配銷通路廣泛發行。消費者對特定模式衣著的需求反映出明確的社會認同，而政治的展示、品牌商品的推廣和美學品味的改變，皆對這類需求產生了衝擊。一八五○年代到二十世紀上半葉，和服則旅行至英國、歐洲和美國，日本境內外的藝術家與設計師非但挪用和服，更透過挪用為「和服典範」的建構帶來貢獻。此外和服製作者的角色亦從沒沒無名的工匠發展成被指定的人間國寶，當和服從日常衣著成為特定節慶服裝之際，製作者身分地位的轉換便與和服的轉變並肩同行。

【作者簡介】泰瑞・五月・米爾霍普（Terry Satsuki Milhaupt，1959－2012）

紐約的獨立藝術史學家、特約策展人，同時是國際公認的日本紡織品專家。

夏威夷大學（University of Hawaii）學士，哥倫比亞大學（Columbia University）東亞學系碩士，聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）藝術史博士。曾以其對日本語文、藝術與紡織品的深刻造詣，獲得明仁皇太子獎學金與日本文部省獎學金。

包括《世界服飾與時尚百科全書》（Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion 2010）等在內，曾為為數眾多的展覽手冊與出版品撰稿。