隨著天氣越來越冷，不少人就會想吃薑母鴨或羊肉爐暖暖身子。日前一名男網友為了到台南一間薑母鴨店用餐，連打了29通訂位，他也將此事PO在網路上，引發網友討論，表示「別說出來，這樣會更難訂了」。

一名男網友在《爆廢公社二館》分享通話紀錄，指日前他為了到台南一間薑母鴨店用餐，撥打電話多達29次，讓他感到非常崩潰，雖然未提到最後是否有成功訂到位，好奇其他網友是否有遇過類似狀況，「為了吃，你/妳最高紀錄打到幾通？」。

男子為了吃薑母鴨，連打了29通電話訂位。(圖翻攝自/爆廢公社二館)

不少吃過這間薑母鴨店的老饕回應，「欸喂！你在變相幫他們打廣告欸。以後要更多人了啦，麥安餒相害啦」、「這間胡椒白菜雞很讚」、「昨天有朋友才跟我說，看到那個數字我傻眼」、「這間我都三點多打，成功率比較高」、「打了10通後，直接放棄去逛花園夜市」。

還有人分享類似經歷，「台南某間烤鴨打了100通，結果沒訂到」、「一杯咖啡，在確定為開店時間狀態下，打八通電話，共分三小時」、「之前為了吃台中一間燒烤店，當時他們只有2間分店，我打過200通以上」、「之前打司馬庫斯的，100通還沒通」。