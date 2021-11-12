祕魯利馬省一名媽媽先前在動物市場，買了一隻哈士奇給女兒當禮物，豈料養了好幾個月後，一天哈士奇被雷聲嚇到逃出去，牠竟獸性大發，開始捕獵附近鄰居的家禽，讓主人驚覺不對勁，才知道他們養的不是狗而是「山狐」。

VIDEO: An escaped fox, whose owners thought it was a dog, has been caught and sent to a zoo in Lima, Peru.

The Andean fox named Run Run wreaked havoc on small farms in the Comas neighborhood, eating ducks, chickens and guinea pigs much to the chagrin of its owners' neighbours pic.twitter.com/66ZkdN4uZj — AFP News Agency (@AFP) November 11, 2021

綜合外媒報導，利馬省科馬斯區（Comas）一名媽媽索特羅（Maribel Sotelo）今年2月，與家人到動物市場逛逛，相中一隻賣家稱為「西伯利亞哈士奇」的狗，索特羅看了非常喜歡，便以50新索爾（約新台幣350元）將牠買回家，並名為「Run Run」，送給女兒當禮物。

索特羅一家人都未發現異狀，「牠會吃狗糧，而且小時候會像小狗一樣吠叫」，直到今年5月，8個月大的「Run Run」被雷聲嚇到逃出籠子，沒想到牠竟開始捕食鄰居飼養的家禽，「Run Run」非常會躲藏，飼主難以將牠抓回來，一周內牠就吃掉15隻豚鼠和6隻雞鴨，索特羅一家人才驚覺他們養的不是狗。

森林野生動物局（Serfor）得知後，介入幫忙捕捉，於本月8日誘捕「Run Run」，並用鎮靜劑飛鏢順利制服牠，發現牠其實是南美洲野生犬科動物「山狐」（Andean fox）。索特羅傻眼的表示「賣家說牠是狼狗，我們完全不知道是狐狸，牠小時候像狗一樣進食，但隨著牠漸漸長大後，我們才意識到牠不是普通的狗」。

當局表示，「Run Run」健康狀況良好，目前被送往利馬市的動物園安置，也因此成為動物明星，不少遊客到動物園想一睹牠的風采，當局研判，「Run Run」可能是非法走私物，賣家違法販賣野生動物，將被處3至5年有期徒刑，「近幾年有不少不肖人士，從亞馬遜地區運野生動物到利馬省非法出售」。

山狐又名寇巴俄狐或厄瓜多胡狼，是南美洲大陸內體型第二大的犬科，僅次於鬃狼。外表看起來像赤狐。主要吃齧齒目、兔、鳥類及蜥蜴，也會吃植物及腐屍，有時還會攻擊羊。