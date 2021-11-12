祕魯利馬省一名媽媽先前在動物市場，買了一隻哈士奇給女兒當禮物，豈料養了好幾個月後，一天哈士奇被雷聲嚇到逃出去，牠竟獸性大發，開始捕獵附近鄰居的家禽，讓主人驚覺不對勁，才知道他們養的不是狗而是「山狐」。
綜合外媒報導，利馬省科馬斯區（Comas）一名媽媽索特羅（Maribel Sotelo）今年2月，與家人到動物市場逛逛，相中一隻賣家稱為「西伯利亞哈士奇」的狗，索特羅看了非常喜歡，便以50新索爾（約新台幣350元）將牠買回家，並名為「Run Run」，送給女兒當禮物。
索特羅一家人都未發現異狀，「牠會吃狗糧，而且小時候會像小狗一樣吠叫」，直到今年5月，8個月大的「Run Run」被雷聲嚇到逃出籠子，沒想到牠竟開始捕食鄰居飼養的家禽，「Run Run」非常會躲藏，飼主難以將牠抓回來，一周內牠就吃掉15隻豚鼠和6隻雞鴨，索特羅一家人才驚覺他們養的不是狗。
森林野生動物局（Serfor）得知後，介入幫忙捕捉，於本月8日誘捕「Run Run」，並用鎮靜劑飛鏢順利制服牠，發現牠其實是南美洲野生犬科動物「山狐」（Andean fox）。索特羅傻眼的表示「賣家說牠是狼狗，我們完全不知道是狐狸，牠小時候像狗一樣進食，但隨著牠漸漸長大後，我們才意識到牠不是普通的狗」。
當局表示，「Run Run」健康狀況良好，目前被送往利馬市的動物園安置，也因此成為動物明星，不少遊客到動物園想一睹牠的風采，當局研判，「Run Run」可能是非法走私物，賣家違法販賣野生動物，將被處3至5年有期徒刑，「近幾年有不少不肖人士，從亞馬遜地區運野生動物到利馬省非法出售」。
山狐又名寇巴俄狐或厄瓜多胡狼，是南美洲大陸內體型第二大的犬科，僅次於鬃狼。外表看起來像赤狐。主要吃齧齒目、兔、鳥類及蜥蜴，也會吃植物及腐屍，有時還會攻擊羊。
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