天下沒有白吃的午餐！銀行帳戶突然多出錢，可別以為是被財神眷顧。英國一名工人從去年底開始，陸續收到多筆匯款，金額一共有11萬英鎊（約新台幣410萬），工人詢問銀行後，得知此為繼承遺產，並要他安心使用，工人之後用於買新房與裝潢，豈料9個月後，才被告知是匯款錯誤。

根據《每日郵報》報導，54歲工人羅素（Russell Alexander）從去年12月至今年8月間，銀行戶頭陸續多出好幾筆匯款，金額多達11萬英鎊，讓他驚覺不對勁，因此主動向巴克萊銀行（Barclays）詢問，並向銀行和會計部門確認兩次，得知此款項來自遺產繼承，銀行還告知他能安心使用。

羅素以為自己繼承遺產後，便將原本的住家售出，買下一間價值23.7萬英鎊（約新台幣880萬）的新房，利用收到的遺產進行翻修，豈料當他拆卸完房屋內部，準備展開裝修工程時，羅素以前的客戶打電話告知，錢是他不小心匯錯給他的，最終11萬英鎊（約新台幣410萬）全被收回，還另外被誤扣6000英鎊（約新台幣22萬元）。

羅素非常傻眼，並向巴克萊銀行反應，對方也坦承疏失，並歸還誤扣的錢，還有500英鎊的賠償，羅素提到，如果沒有收到多餘的錢，他也不會買下新屋，如今預算全部歸零，他只能住進半廢棄的房子裡，「沒有暖氣、也沒多餘的錢能進行裝潢，本來買新房是為了開民宿，現在我必須繼續存錢，且需要好幾年的時間才能完成」。

羅素更強調，自己40多年來都是巴克萊銀行的忠實客戶，沒想到卻出了這種疏失，而且他還曾多次詢問，銀行卻未發現問題，「他們給了我9個月的假希望，如今只願意給我500英鎊的賠償金，完全是一種侮辱，他們每年賺進數十億英鎊」。巴克萊銀行對此表示，本次失誤是「匯款人選錯收款帳號」導致，他們也深感抱歉，更呼籲客戶若發現意外款項，務必立即通報，避免類似烏龍再重演。