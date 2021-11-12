不少平台看準「孤單」商機，推出不少陪伴類服務，例如陪玩遊戲或聊天等。一名女網友近日提到，發現平常使用的陪玩平台，竟多出「掛睡」服務，讓她感到非常好奇，因此po文詢問是否有人使用過，意外引發討論。

一名女網友近日在Dcard提到，自己平時有在使用陪玩平台，在感覺到工作煩悶時，就會上平台點播陪玩師唱歌，順便聊天紓壓，不過近日發現平台新增一個新服務「掛睡」，讓她感到非常好奇，因此詢問是否有人使用過。

原po還貼出平台頁面截圖，陪玩師會標示價碼，從半小時100到180元不等，另外還會寫自己聲音的特色。不少網友也覺得好奇，紛紛表示「掛著半小時就有180可以賺也太爽，俗稱躺著賺嗎」、「有需求就會有市場，可能真的有人會需要睡覺的時候，聽一個人的呼吸聲」、「這樣我是不是要付我男友半小時180了」。

還有陪玩師解釋「掛睡」的意思，「我蠻常接到掛睡的單，就是單純老闆想在睡前聽聽聲音，他睡著後我就手機掛著，等對方睡醒或是跟對方一起打呼睡覺，蠻好賺的」、「有些人就是喜歡這項掛著睡覺的功能，有種睡覺有人陪的感覺吧」。

還有人分享自身經歷，「我跟我男友一開始就是掛睡，後來交往了，好喜歡聽他的呼吸聲，很安心」、「我常常掛睡啊！不過通常都是對方要求，不然就是要解鎖成就，通常睡覺會有呼吸聲之類的，可能睡了比較安心。畢竟我不會打呼，缺點就是手機很耗電很熱，然後掛掉電話的聲音很大，可能會被吵醒，所以我通常都配一個手機風扇」。