時尚潮流瞬息萬變，許多設計總讓人摸不著頭緒，不過由於現代人敢穿、愛現，像是胸前開岔、露屁股蛋這類穿著打扮都曾經引發話題。日前就有網友網購時，意外發現一件「只遮半邊」的性感牛仔短褲，讓他錯愕直呼「這個真的有人會買嗎？」畫面曝光全場暴動。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文透露，心血來潮瀏覽了網購平台，沒想到卻看見一件超清涼的牛仔短褲，「半邊挖空」的大膽設計，私密處大半部位裸露在外，這幕讓原PO錯愕直呼「褲子破在大腿、膝蓋，我已經覺得很極限了，這個破『該逼』（鼠蹊部）的我真的不行…」並好奇問道，「這個真的有人會買嗎？」

貼文一出網友全看傻了，紛紛留言回應「這褲子太邪惡」、「時尚我真的不懂啊啊啊啊啊」、「傳說中的開襠褲」、「這種只能在家穿了吧」、「買回家就被阿嬤縫起來了」。

不過貼文同樣釣出一名女網友分享自己的火辣穿搭照，只見她穿著連身黃色開岔衣著，巧妙搭配該件牛仔短褲，不至於讓下半身失守，卻能大秀性感身材，畫面曝光全場暴動直呼，「原來是要這樣穿啊！」、「內裡搭配的穿法太辣了」、「真的猛」。