滿清十大酷刑其實不只十種，而且也都並非滿清所發明，但清初時卻使用的最為頻繁，主要針對當時不服從六大弊政的漢人及其他南方民族，其中一個酷刑「逍遙床」聽起來像是最輕級的處罰，但卻讓不少女囚聞之色變。

根據《網易新聞》報導，中國古代從古至今，每一個朝代都有不同的酷刑，用以殺雞儆猴，例如古代酷刑「炮烙」，最早出現於夏朝末代君主桀時期，在殷商時期被沿用，《史記 殷本紀》就有記載，「於是紂乃重刑闢，有炮格之法，炊炭其下，使罪人步其上」，將犯人綁在銅柱上爬行，並在銅柱底下點燃炭火，假若犯人無力支撐，就會掉進火中燒死。

可見酷刑每個朝代都會發明，甚至還會沿用前朝的刑罰，而清朝建立初期，受到漢人極力反抗，因此酷刑使用頻繁，甚至出現滿清十大酷刑一說，包括剝皮、腰斬、宮刑、刖刑、灌鉛，彈琵琶、抽腸、騎木驢及鴆毒等，而到了晚清，又受到世界列強逼迫，清朝又出現一種刑罰，名為「逍遙自在床」。

酷刑「逍遙自在床」聽起來不恐怖，但卻讓不少女囚聞之色變，根據相關史書記載，逍遙床用4根木棍組成一個床形框，並用繩子綁住床懸空，讓受刑者的四肢綁在床的四個角，身體整個被吊起來，而且主要用於女囚，受刑時還必須脫去衣物，對於犯人來說，不只是身體上的懲罰，還有心理上的折磨。

而且女囚手腳被吊起綁住，容易造成血流不暢，吃喝拉撒也都只能在這裡解決，若正值生理期，女囚更是痛不欲生，期間還必須接受拷問與折磨，身體較差者不堪這種酷刑，被綁沒幾天就可能喪命。