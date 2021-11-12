台中一名宋姓男大生7日開車行經台灣大道，在變換車道時不慎擦撞一輛瑪莎拉蒂，結果遭車上3人痛毆致顱內出血昏迷，期間男大生車上的同學還被威脅「敢報警試試看」，消息曝光引爆網友怒火，而該如何「自保防身」也成為熱議話題。對此，一名119車隊長就分享2款「救命APP」，報警、定位、錄影3個動作一次完成。

該名車隊長在PTT「八卦板」回文表示，自己學過柔道、摔角，但是第一次實戰遇到比自己還大量級的流氓，根本壓不住，後來只能鎖定氣管攻擊，讓對方耗氧量增加、進氣量不夠，最終沒力氣反抗，才被趕到現場的警方押回警局。

他認為，一般民眾若遇到流氓或無賴，通常都會被嚇到，就算有經過訓練，但是第一次實戰還是會愣住。

因此他建議，民眾可以下載內政部警政署推出的「視訊報案110」APP，並把APP放在手機桌面，一旦遇到危險情況，此APP可以自動定位，同時錄影蒐證，「就算不發出聲音，默默打開報案，警察馬上會知道你的位置趕過去，視訊錄影則會存在警察那邊當作證據，直接省略報警、查路名、又要錄影蒐證的過程。」

除此之外，內政部消防署也有推出類似的「119報案APP」，除了遇到惡煞可以用，若是在不熟的外縣市碰到車禍事故，一樣可以透過自動定位報案，即便是聾啞人士也能透過簡訊報案。

他強調，下次遇到行車糾紛，不用跟對方多說什麼，直接待在車上並開啟APP，就能將現場狀況即時傳給接線端的警察，順便同步蒐證，「接線端看到在砸車，一定會把快打部隊整個叫過去，你只要按下APP，默默等警察就好，馬上就會到」。

圖為內政部警政署推出的「視訊報案110」APP。（圖／翻攝自App Store）