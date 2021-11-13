古代帝王為了擴張國土，不惜發動戰爭掠取資源，實力強大的王朝自然不懼怕這些外族蠻夷的騷擾，但是實力弱小的就不得不用其它手段與侵略者妥協，派遣公主塞外和親就是一種，只要達成協議，這些少數民族就不會頻繁的進攻中原。不過外界不免好奇，為何和親公主下嫁匈奴卻幾乎沒有生下子嗣？背後原因讓人心疼。

根據《搜狐網》報導，古代和親政策始於漢高祖劉邦，因為常年的戰亂紛爭，最終導致漢朝的經濟實力衰弱，為了邊疆安定，漢朝先後嫁了10多位公主給匈奴，希望能生下孩子，有朝一日繼承匈奴的大權，歸順朝廷，但這樣的美夢卻始終無法實現。其實並非這些和親公主不能生育，而是艱難的處境讓她們心有餘而力不足。

首先，和親公主作為鞏固國家統治地位的工具，遠嫁匈奴必定承受不少苦難，尤其是匈奴首領的年紀多半很大了，就算想「做人」也是力不從心，而且在求娶公主之前想必早已妻妾成群，和親公主的年齡說不定比首領的兒子還小，加上公主孤身一人來到塞外，沒有能力和其他女子爭寵，自然也不會產生太多的感情。

其次是塞外氣候嚴寒，與中原大不相同，身子嬌貴的公主到了異地除了要融入匈奴的生活，光是氣候就足以吃盡苦頭，甚至有公主一結婚就生病了，身子如此虛弱，更不用說生孩子。再者，中原公主一旦有了小孩，說不定會影響匈奴內部穩定，因此匈奴絕不容許這件事情發生。

然而最關鍵的原因在於匈奴「父死子從，兄死弟繼」的陋習，也就是說，當匈奴首領去世後，他們的弟弟或者兒子有權繼承他們的財產和妻子，除親生母親之外。然而中原公主深受儒家思想影響，這樣的陋習自然無法接受，激進一點的甚至寧死不從。