不少人會使用Google地圖來規劃出遊路線,有的人則喜歡利用衛星影像,尋找街景車意外拍下的有趣畫面。國外一名網友日前使用Google地圖時,發現加拿大一處田地裡,竟出現令人害羞的圖案,並將畫面拍下PO網,引發眾人討論。

根據《每日星報》報導,國外一名網友@u/xzry1998日前使用Google地圖時,透過衛星影像發現,加拿大愛德華王子島(Prince Edward Island)一處田野中,竟出現「男性生殖器」的圖案,讓他感到非常訝異,因此在論壇Reddit發文分享。

從畫面中可見,該處田野圖案應該是用曳引機割草割出的圖案,目前並不清楚是地主所為,還是有人惡作劇。文章曝光後引發熱議,網友開玩笑表示,「新的外星麥田圈設計」、「這一定是外星人搞得鬼」、「有人玩割草機玩出新花樣」、「想知道田野的座標,明年夏天打算去王子島旅遊」。

Google地圖拍到有趣街景並非第一次,而且還經常拍到神祕地點,英國默西賽德郡一名12歲女孩,日前出遊前用Google地圖查看路徑時,意外發現西爾布瑞島上有個名為「通往地心的洞」(hole to the centre of the Earth)的地點,另外,還有網友在海中發現神秘島嶼,整座島全被塗黑,讓不少人推測,該島可能涉及軍事國防要地、商業利益考量或是其他特殊原因。