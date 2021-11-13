不怕死！美國一名身穿爆乳裝的女子，日前闖入紐約布朗克斯動物園的獅子圍欄中，不斷向獅子示愛，高呼「獅子王，我愛你！」，並且還一邊撒美元紙鈔，讓一旁遊客全看傻，獅子似乎也非常無奈，只是呆坐在原地，此事曝光後，讓不少人直呼太誇張。

根據《紐約郵報》報導，布朗克斯動物園（Bronx Zoo）日前出現一名女遊客，身穿紅色爆乳緊身洋裝、披豹紋圍巾，手裡還拿著一束玫瑰花，跑進獅子的圍欄中，並大聲喊著「獅子王，我愛你！」，期間一邊撒鈔票，之後還轉過身對公獅猛拍屁股。

從影片中可見，女子跳進柵欄後，其中一隻公獅起身保持警戒，不久後見女子沒有其它動作，便安心的坐下，盯著女子在眼前扭腰擺臀，看起來非常無奈。而影片曝光後，園方對此表示，女子所站位置前還有一條15英尺長的護城河，因此她並沒有真的跑進獅子園，不過這種行為相當危險，將會控告女子非法入侵。

警方指出，該名女子名叫奧特里（Myah Autry），她在2019年就曾闖入布朗克斯動物園的獅子欄舍，甚至聲稱自己是獅子轉世，還向外界表示「我並不害怕獅子，因為牠們很愛我，這就是為何我會來動物園，我要讓獅子知道，我愛你」，當時她被逮捕後，還被強制進行精神鑑定，豈料近日又再次做出如此脫序的行為。