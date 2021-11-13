大陸四川宜賓市深山裡藏了一尊佛像，稱為「龍華八仙山大佛」，是目前世界第一高立佛，不過其與傳統佛像不同，沒有頸部與腳，上半身還沒有袈裟，1995年還被四川省列為省級保護文物，但卻從未找到相關文獻記載，也讓佛像的身世成謎。

綜合陸媒報導，佛像位於海拔891公尺八仙山的懸崖上，由於當地為丹霞地貌，因此佛像呈現朱紅色，自從阿富汗的巴米揚大佛在2001年3月12日被炸毀後，它就成為「世界第一立佛」，高達32公尺，相當於10層樓的高度，屏山縣政協詩書畫院史文研究會會長陳長春表示，他是土生土長的當地人，從小就知道這尊佛像，但卻從未有人知道其來歷。

陳長春表示，過去他曾查證石像及其周邊，是否有相關石碑文記載，但卻未找到相關線索，之後他還查詢屏山縣龍華鎮的史料，但也未找到任何記載，還曾拜訪佛像附近居民，但當地已沒有原住民，全是清朝初年遷徙而來的後代子孫，因此沒有人知道大佛的來歷，「這為龍華大佛增添幾分神秘色彩，也讓我更加迫切想知道它的來頭」。

陳長春透露，1987年進行全國文物普查，專家們從佛像的風格，推測它可能是明代造像，「距今約400餘年，遺憾的是一直找不到可以佐證的史料，因此這只是推測」。另外，這一尊與傳統佛像不同，第一通常菩薩造像才會有手鐲，佛像並不會有，不過「龍華八仙山大佛」卻有手鐲。

第二就是一般佛像模樣有福態，兩側耳垂非常大，甚至長到垂至肩膀，但「龍華八仙山大佛」卻是招風耳，耳朵並沒有垂到肩膀，第三就是它沒穿袈裟，上半部僅有披肩，第四則是它沒有腳，而且底部石頭有鑿洞痕跡，顯然這尊佛像還未完工，推測當時可能因經濟或戰亂問題等因素，導致佛像沒被完成，推測這尊佛像的設計可能與當地少數民族有關。