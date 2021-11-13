英國蘭開夏郡一名高齡94歲的老婦2018年在火警中喪生，檢警當初認定是意外，沒想到老婦就讀大學的孫子卻在玩「真心話大冒險」時，脫口認了是自己放火燒死祖母，昨（12日）被判終身監禁，至少須服刑15年。

綜合外媒報導，2018年5月，94歲的瑪莉（Mary Gregory）在發生火警的家中被發現，經緊急送醫搶救仍宣告不治，4天後於醫院離世。當時檢警判斷瑪莉患有老人失智症，可能是在抽菸後亂丟菸蒂，導致起火意外，排除有他人涉案的可能性。

沒想到瑪莉的21歲孫子達恩頓（Tiernan Darnton），在她的葬禮後不久，和朋友玩真心話大冒險時，提到自己有一個不為人知的祕密，那就是「我可能殺了人」，並表示自己是不想要祖母繼續為老人失智症所苦，才會出此下策。

2019年5月，達恩頓向一名輔導員諮商時，無意間透露友人知道一件「足以將他送進監獄」的事，但當時並沒有細說，直到一週後，達恩頓才向輔導員和繼父坦承自己用打火機點燃祖母家中的窗簾，以至於害她葬身火窟。輔導員得知後立刻報警，達恩頓也隨即被警方逮捕。

檢警重啟調查後發現，達恩頓利用祖母的善良，精心策畫了一場殺人案，被起底的筆記本中詳細記載了犯案後的逃跑路線，以及如何製造不在場證明。犯案後還在手機及電腦留下「我是兇手」、「我要製造邪惡」、「想再次殺人」等搜尋記錄，甚至計畫跟蹤及襲擊女性，且擁有一份「殺人清單」。

普雷斯頓刑事法庭法官昨（12日）指出，根據達恩頓交出的證據顯示，他的謀殺念頭在案發前已持續一段時間，並且為連環殺人犯以及他們所犯下的罪刑所著迷，才會趁著繼父出門時，將腦海中的陰暗想法付諸行動。最後達恩頓被依謀殺罪判處終身監禁，至少須服刑15年。